瘦瘦針減重驚有未知副作用？醫生提醒用藥「5大警號」

醫生提醒，若注射後出現右上腹劇痛、持續嘔吐、嚴重便秘、吞嚥困難或胸口灼熱等症狀需及早就醫，合併脂肪肝或使用高劑量者更應謹慎評估。

社交媒體常見瘦瘦針減重分享讓許多人躍躍欲試，卻同時擔憂未知的潛在副作用。台北慈濟醫院家庭醫學科夏遠萍醫生觀察到此臨床現象，針對GLP-1受體促效劑進行系統性綜論暨統合分析。研究統整涵蓋逾十萬名病人的55項隨機對照試驗，結果顯示胰臟炎與腸阻塞未達顯著增加，部分情況下觀察到膽結石與胃酸倒流發生率呈上升趨勢。這項刊登於國際期刊《Gastroenterology》的成果，為臨床用藥安全提供具體客觀的實證依據。

瘦瘦針的運作機制並非外界誤解的單純抑制食慾。夏遠萍醫生解釋，此類模擬腸泌素作用的藥物會於大腦中樞釋放飽足訊號，延緩胃排空使食物停留時間拉長，並調節胰島素分泌以穩定血糖波動，減少因血糖起伏帶來的飢餓感。依據香港用藥指引，瘦瘦針適用族群為BMI大於30的成人，或BMI大於27且合併高血壓、二型糖尿病等體重相關疾病者，符合條件者可藉此輔助體重控制與代謝問題。

任何醫療處置皆伴隨潛在風險。夏遠萍醫生指出，初期常見噁心、嘔吐、腹瀉與便秘等暫時性不適，多可透過由低劑量漸增的方式緩解。前述研究發現膽結石風險約增加50%，胃酸倒流風險提升逾兩倍，推測與藥物抑制膽囊收縮及延緩胃排空導致胃內壓力上升有關。臨床數據顯示，每千人約增加兩例膽結石與四例胃酸倒流，相較於肥胖引發的心血管與糖尿病危機，整體風險仍屬可控。

夏遠萍醫生提醒，若注射後出現右上腹劇痛、持續嘔吐、嚴重便秘、吞嚥困難或胸口灼熱等症狀需及早就醫，合併脂肪肝或使用高劑量者更應謹慎評估。