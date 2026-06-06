女性「肺癌」七成未吸煙 「低劑量電腦掃掃描」揪早期病灶

肺癌由於早期症狀往往不明顯，許多病人在確診時已進入晚期，錯失黃金治療期，往往被稱為「沉默的殺手」。

「只有吸煙者才會得肺癌的觀念，已不再適用。」肺癌長年位居癌症死因前列，花蓮慈院胸腔內科醫生楊朝能表示，若能及早篩檢、及早治療，將有機會大幅提升治療成效。建議大家可多了解認識肺癌治療與低劑量電腦掃描(LDCT)檢查，也可從中醫角度，藉由呼吸吐納認識養肺之道。

肺癌由於早期症狀往往不明顯，許多病人在確診時已進入晚期，錯失黃金治療期，往往被稱為「沉默的殺手」。楊朝能醫生指出，肺癌可分為非小細胞肺癌與小細胞肺癌，肺癌危險因子除了吸煙、二手煙，也包括空氣污染、PM2.5、石綿、苯、焦油、氡氣、慢性肺部疾病及遺傳等因素。過去一般人常以為只有吸煙才會得肺癌，但臨床上也有不少非吸煙者罹患肺癌，尤其在香港約70%的女性患者，沒有吸煙史卻罹患肺癌。

低劑量電腦掃描(LDCT)是目前肺癌早期篩檢的重要工具，相較傳統胸部X光，LDCT能以更精細的影像觀察肺部，偵測微小肺結節，幫助醫生在症狀尚未出現前發現異常。

肺癌治療成效與發現期別密切相關。早期肺癌多以手術治療為主，若能及早發現，治療成效相對較佳。楊朝能醫生表示，肺癌治療已從過去傳統化學治療，逐步走向個人化精準醫療，透過基因檢測協助醫生選擇合適治療策略，為病人爭取更多治療機會。

楊朝能醫生提醒，若篩檢發現肺結節，不必過度恐慌，多數肺結節屬良性，但仍需依醫生建議定期追蹤，觀察結節大小、形狀及變化。若持續咳嗽超過3周、咳血、聲音沙啞、胸痛、呼吸喘或不明原因體重減輕等症狀，也應盡早就醫檢查，避免延誤診斷。

中醫潤肺「百合菊花飲」穴位按摩與導引保健肺部

中醫部醫生吳承恩醫生說明，中醫認為肺主呼吸，也與一身之氣、水液代謝、皮膚毛竅及免疫防護有關；但肺也被稱為「嬌臟」，容易受到寒熱變化、空氣異常及外邪侵襲，因此平時更應重視保養。

在日常保健方面，中醫有「辛入肺、白色入肺」的概念，可適量選用白蘿蔔、銀耳、蓮子、蓮藕、百合、竹笙、梨子等食材，作為日常潤肺保健的飲食選擇。

吳承恩醫生也推薦保健茶飲，如生脈飲、水梨蓮子銀耳湯、百合菊花飲、羅漢果茶等，同時也分享穴位按摩與導引功法，例如太淵穴、尺澤穴及肺俞穴按摩，或透過吐納法、八段錦第二式「左右開弓似射雕」，協助調節氣機、加強呼吸肌力。不過，他也提醒，體質不同，適合的食療與調養方式也不同，若有慢性疾病或正在接受治療，仍應諮詢合格中醫生。