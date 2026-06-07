每日食超過5種藥恐傷肝腎？藥劑師揭示多重用藥危機及安全整合原則

許多患有慢性病的長輩常面對一大堆藥丸，甚至為了緩解不同症狀頻繁跨科就醫，導致藥物愈吃愈多。臺北市立聯合醫院忠孝院區藥劑科藥劑師江彥霖指出，臨床上同時服用五種以上藥物即為「多重用藥」。此情況在慢性病長者中極為普遍，看似為了解決各種身體不適，卻潛藏著不容忽視的健康風險。
多重用藥恐增肝腎負擔 還會有跌倒骨折風險
江彥霖說藥劑師明，多重用藥的隱藏風險主要涵蓋以下5大方向：
藥物交互作用：多種藥物同時服用，或與保健食品併用時易引發交互作用，恐導致藥效增強產生毒性，或相互抵銷失去治療效果。
副作用發生率倍增：服用藥物種類增加會使副作用更難以預測，臨床常見症狀包含頭暈、嗜睡、食慾不振或腸胃不適。
增加跌倒與骨折風險：部分降血壓藥、鎮靜劑或止痛藥易造成平衡感變差或暈眩。研究指出，多重用藥恐使長者跌倒風險增加1.5至3倍。
肝腎功能損傷：藥物主要仰賴肝臟代謝與腎臟排泄，長期且大量的藥物負荷易對肝腎造成沉重負擔，嚴重時恐引發器官衰竭。
重複用藥風險：跨院或跨科就醫時，若醫師未全面掌握病患用藥紀錄，恐開立成分相同或同性質的藥物，導致病患攝取劑量過高。
善用藥物整合與三大原則 提升用藥安全
為降低多重用藥帶來的潛在危機，建議採取以下三大行動確保安全：
定期檢視藥單：就醫時主動告知醫生目前正在服用的所有藥物，包含中藥與保健食品。
諮詢專業藥劑師：可攜帶所有日常藥袋至醫療院所或社區藥局，請專業藥劑師協助進行藥物整合，找出是否重複或不當用藥。
切勿自行增減：不可因症狀暫時緩解就擅自停藥，亦不可隨意服用親友推薦的特效藥品。
江彥霖藥劑師提醒，若發現身邊長輩目前服用超過5種以上的慢性病藥物，請務必尋求藥物整合諮詢。就醫時主動告知真實用藥狀況並遵從專業人員指示，即可有效降低交互作用風險並提升整體用藥安全。
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