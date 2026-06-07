每日食超過5種藥恐傷肝腎？藥劑師揭示多重用藥危機及安全整合原則

江彥霖說藥劑師明，多重用藥的隱藏風險主要涵蓋以下5大方向：

藥物交互作用：多種藥物同時服用，或與保健食品併用時易引發交互作用，恐導致藥效增強產生毒性，或相互抵銷失去治療效果。

副作用發生率倍增：服用藥物種類增加會使副作用更難以預測，臨床常見症狀包含頭暈、嗜睡、食慾不振或腸胃不適。

增加跌倒與骨折風險：部分降血壓藥、鎮靜劑或止痛藥易造成平衡感變差或暈眩。研究指出，多重用藥恐使長者跌倒風險增加1.5至3倍。

肝腎功能損傷：藥物主要仰賴肝臟代謝與腎臟排泄，長期且大量的藥物負荷易對肝腎造成沉重負擔，嚴重時恐引發器官衰竭。