前列腺癌電療向高精準發展 即時影像導引技術受關注

隨著高齡化社會來臨與健康檢查普及，前列腺癌已成為男性常見癌症之一。由於早期症狀不明顯，多數患者往往在健康檢查或PSA(前列腺特異抗原)篩檢時才被發現，部分患者則可能於疾病進展後，出現頻尿、夜尿、排尿困難等症狀。 三軍總醫院放射腫瘤部主治醫生楊仁富表示，局部性前列腺癌目前主要治療方式包括手術、荷爾蒙治療與放射治療。其中，放射治療因具備器官保留、局部腫瘤控制等特性，已成為常見治療選項之一。

前列腺位置易受影響 傳統電療需保留較大安全範圍 然而，傳統放射治療主要仰賴電腦掃描(CT)進行定位與規劃，但前列腺位於骨盆深處，且鄰近膀胱與直腸，容易受到膀胱充盈、腸胃氣體與生理變化影響而產生位移。因此，臨床上往往需設定較大安全範圍，以降低腫瘤漏照風險，但同時也可能增加周圍正常組織接受輻射的機會。 MRI 導引電療提升精準度 治療朝即時調整發展 楊仁富醫生分享，近年臨床開始應用1.5T高階MR-Linac(磁力共振造影導引直線加速器)結合高解析MRI與放射治療技術，可於治療過程中提供即時影像，作為醫療團隊評估治療定位與器官變化的輔助工具之一。

楊仁富醫生指出，即時影像導引電療讓放射治療從過去以「事前規劃」為主，逐步發展至「治療中即時修正」模式，有助於提升治療定位精準度，並減少周圍正常組織接受不必要輻射的機會。 此外，前列腺癌治療也逐漸朝向「短療程、高精準」方向發展，其中立體定位放射治療(SBRT)為目前臨床持續研究與應用中的治療方式之一。傳統電療通常需進行約7至9周、近40次療程；部分符合條件的患者，經醫生評估後，可能有機會縮短療程次數，以減少往返醫院的不便與時間負擔。