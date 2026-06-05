微觀殘餘病灶 肺癌術後易復發

藝人田蕊妮早前在社交媒體透露肺腺癌復發並擴散至淋巴，引起廣泛關注。明明手術成功，為何仍復發？臨床腫瘤科專科醫生潘智文指出，「手術只能切除肉眼可見的腫瘤，體內仍可能殘留極微量的癌細胞，稱為『微觀殘餘病灶』(Minimal Residual Disease, MRD)。這些細胞可潛伏多年，待患者免疫力下降時復發，第三期肺癌術後復發率更可高達五至七成。」 MRD三大特點 潘智文解釋，肺癌術後復發主要涉及三個概念。「第一，術前可能已經有極小量微細的細胞躲藏在身體裏，並於血液系統或淋巴系統裏浮游，由於數量少，即使做CT或正電子掃描也無法檢測出來。第二，這些微細的細胞大多處於沉睡狀態，即使使用化療攻擊它，只要它不分裂，化療也對抗不到它。所以當患者日後抵抗力弱的時候，MRD微細的細胞便會甦醒。第三，肺癌細胞容易躲藏在淋巴系統，早已擴散但手術未能察覺切除，從而在數年後出現淋巴復發。」

復發率高達七成 不少患者以為早期肺癌接受治療便會斷尾。但根據臨床數據，早期的肺癌例如第一期完成手術後，其實仍有二至三成的病人會有復發的跡象；第二期、第三期的話，復發的情況會更加增加，可能達至五至七成。 肺癌復發主要分為兩類。潘智文指出：「第一就是局部的復發，即是本身肺部病灶的位置或它附近的淋巴。第二類是遠端轉移，例如最常見的是走到另一邊的肺、肝、骨，甚至腦部，或者頸、鎖骨下淋巴至上頸的位置。」 增加復發風險的因素包括：腫瘤體積大於4厘米、範圍已侵入胸膜、手術後已發現淋巴轉移，以及癌細胞屬「低分化」(即細胞形狀異常)，容易入侵血管及淋巴腺。

標靶藥降八成復發率 為降低術後復發率，傳統化療成效有限。潘智文表示，「若病人帶有EGFR基因變異，服用輔助性口服標靶治療，可能會減低復發機會率達至七至八成；帶有ALK基因變異者，使用對應標靶藥，亦會減低六至七成的復發風險日日。」標靶藥也有副作用，如皮疹、腹瀉或口腔炎，但大多可透過藥物控制。 免疫治療提升生活質素 潘智文解釋，對於沒有基因變異的病人，可考慮免疫治療。免疫治療重啟身體針對癌細胞的機制，令本身的T細胞可以認出癌細胞作攻擊，並激活免疫系統的記憶性，使T細胞在治療後仍能巡邏清除殘餘癌細胞。「若PD-L1表達水平高(大於50%)，術後使用免疫治療可令到復發率降低五成。」免疫治療現在可以皮下注射，約10分鐘完成，大幅提升便利性及生活質素。

如何預防復發？ 潘智文建議，根據國際指引，術後首兩年屬高風險期，應每3至6個月檢查一次，包括電腦掃描；第3至5年若病情穩定，可改為每6至12個月覆診；5年後仍建議每年進行一次低劑量電腦掃描，監測有否新的結節或遲發的復發，甚至第二個癌症。 潘智文呼籲患者嚴格戒煙，因為吸煙或任何煙草是引致肺癌最重要的誘因，「同時維持均衡營養，以及良好心態也會增加免疫的能力。」