瘦人也會脂肪肝？輕視恐纖維化

脂肪肝非肥人專利，就算看起來「瘦削」也可能有此問題。普通科醫生黎卓熙解釋，肥胖可分為兩大類，包括全身也有脂肪積聚，及脂肪集中在腹部但四肢纖瘦的類型，因此單靠身高體重指數(BMI)並不能判斷；如果腰圍過粗、有三高或有有吸煙喝酒習慣等，應盡早檢查，及早發現問題。 警惕中央肥胖 脂肪肝是指肝細胞內積聚過多脂肪，主要分為酒精性與代謝性兩類。脂肪肝為常見的慢性肝病，雖然與肥胖有關，但也受代謝異常、飲食不節影響。黎卓熙指，有些人只是外表看起來瘦，但其實脂肪佔比非常高；又或屬於四肢纖細，脂肪聚集在腹部，也可能造成脂肪肝。只要是中年人士(尤其男性)，患三高、代謝綜合症、有吸煙喝酒習慣等，無論身形如何，亦容易患病。黎卓熙提醒，市民切忌掉以輕心，誤以為護肝保健品可取代藥物，強調有懷疑就應及早求醫，避免延誤治療。

肝酵素正常也可能患病 家庭醫生如懷疑病人患脂肪肝，會先安排他們接受肝纖維化掃描(FibroScan)，黎卓熙指，FibroScan比傳統只用超聲波更精確，很多時超聲波只照到大概，並不能準確地知道脂肪的實際數字，甚至肝硬化等其他肝臟問題。 黎卓熙續指，脂肪肝本身不會導致身體出現大問題，惟脂肪積聚在肝臟後會令肝臟發炎，當肝炎持續出現，或出現纖維化、硬化等狀況，增加日後出現肝癌的機會。所以如及早在脂肪肝階段發現並治療，則有望逆轉。

有不少人認為，只要抽血後肝酵素指數正常就可，惟黎卓熙提醒，肝酵素未必可以完全反映肝臟情況，尤其是早期脂肪肝只有輕微發炎，當肝酵素大幅上升時，可能代表脂肪肝已經很嚴重，因此就算指數正常，也不代表肝臟健康。 肥胖是主因？ 肥胖是導致脂肪肝的主因，肥胖本身會引致很多問題，糖尿病、高血壓及高血脂等，尤其中央肥胖由於BMI正常，經常被忽略。另外也有一些脂肪肝是因遺傳或先天性代謝問題所致。 減肥是處理脂肪肝最簡單的方法，但除了減磅之外，減少內臟脂肪的比例也非常重要。內臟脂肪較難用肉眼分辨，基本要先配合運動及飲食，亦可透過藥物直接針對內臟脂肪，目前已有藥物證實有助改善並逆轉脂肪肝問題。

不過就算使用藥物，也只是輔助作用，平時也要維持健康飲食如少食油炸或高脂食物等，及多做運動。 由源頭避脂肪肝 預防勝於治療，市民應由源頭避免出現脂肪肝，如減少攝取高糖分(特別是精製糖分)的食物，如蛋糕、甜品、含糖飲料等，及高脂肪高膽固醇的食物，進食要維持少油鹽糖。另外要避免節食，黎卓熙指，如果長期處於飢餓狀態，有機會令肝臟儲存脂肪，反而加劇脂肪肝的症狀。