端午不「暈碳」！營養師教路 「3款創意健康粽」穩血糖、減碳排放

傳統粽以純糯米搭配五花肉、鹹蛋黃等高油脂食材製成，容易造成餐後血糖快速波動，不僅增加疲倦感，也可能加重身體負擔。

端午節將至，不少人都有吃完粽後昏昏欲睡、腸胃脹氣的經驗，俗稱「暈碳」。奇美醫院營養科營養師林姿言指出，傳統粽以純糯米搭配五花肉、鹹蛋黃等高油脂食材製成，容易造成餐後血糖快速波動，不僅增加疲倦感，也可能加重身體負擔。為此，結合健康飲食與永續理念，分享三款「創意永續健康粽」，透過全穀雜糧混米與在地低碳食材，能有效延緩腸胃對醣類的吸收，讓大眾在享受濃厚節慶氛圍之餘，也能吃得輕盈、穩定血糖且不易嗜睡。

端午吃粽為何愈吃愈累？「暈碳」真相曝光

林姿言營養師指出，傳統粽多以純糯米製成，裡頭的支鏈澱粉不易消化，且升糖指數(GI值)較高，餐後血糖劇烈起伏，是讓人產生「暈碳」疲憊感的主因。此外，傳統五花肉與鹹蛋黃，更伴隨高熱量與過多飽和脂肪，一個熱量通常高達400至500大卡，若再搭配沾醬，吃多恐增加心血管負擔。

紅藜、毛豆、虱目魚入餡 打造穩糖低碳新滋味

為改善上述問題，以「混米取代純糯米、在地食材取代高碳排肉類」為核心，設計3款健康粽。其中「菱角虱目魚粽」以紅藜、紫米混搭糯米，搭配虱目魚、菱角與鷹嘴豆，提升纖維與優質脂肪攝取；「筍香毛豆雞粽」則選用黑米、雞肉、毛豆及麻竹筍，兼具高蛋白與高纖特色，拉高膳食纖維並降低升糖指數；甜點款「水果涼粽」以西谷米搭配菠蘿、芒果等水果製作，減少精製糖使用，也落實食材全利用理念。