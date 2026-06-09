AI會回答不代表答案都正確！醫生：醫療AI關鍵在於能否提供可靠資訊

生成式AI逐漸進入醫療領域，但對醫療人員而言，關注的重點已不只是AI是否能回答問題，而是回答內容是否可信。在輝達(NVIDIA)主辦的GTC Taipei 2026大會中，馬偕紀念醫院黃崇堯醫生與李光申醫生受邀分享醫療AI應用經驗。黃崇堯醫生指出，生成式AI雖具備強大的語言生成能力，但仍可能產生看似合理、實際上卻錯誤、虛構或缺乏根據的內容，因此醫療決策不能只依賴AI生成的答案。

AI 可能出現「幻覺」 醫療決策仍需實證依據 黃崇堯醫生表示，若缺乏實證資料與驗證機制，生成式AI可能出現錯誤資訊，或產生與臨床事實不符的「幻覺(Hallucination)」內容。因此，醫療AI的重點不只是生成答案，而是如何建立具備醫學證據基礎、可追溯來源且能夠驗證的輔助流程，協助醫生進行臨床判斷。 醫生面對大量資訊 AI 可協助快速查找醫學文獻 馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，臨床醫生每天需要面對大量醫學資訊，並依據病人狀況在短時間內做出判斷。除了仰賴臨床經驗外，完整的實證醫學流程還包含文獻搜尋、資料篩選與分析整理，往往需要投入不少時間。院方分享院內開發的「EBM Guardian(實證醫學輔助)」系統，希望透過生成式AI協助醫生快速查找醫學文獻、整理實證資料，縮短臨床資訊搜尋時間。

系統整合醫學資料庫 協助整理研究重點 根據院方說明，EBM Guardian可協助醫生將臨床問題拆解為病人狀況、治療方式、比較項目與預期結果等檢索架構，並搜尋PubMed等醫學資料庫，整理重要研究與文獻重點。黃崇堯醫生表示，過去完整的實證醫學流程可能需要花費數小時甚至數天，但臨床現場往往必須在短時間內完成判斷，AI可協助醫生更快掌握重要醫學證據。