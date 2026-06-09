胰臟癌治療有進展！新藥臨床試驗 顯示存活期延長

胰臟癌素有「癌王」之稱，由於早期症狀不明顯，患者確診時多已晚期，加上治療選項有限，患者預後通常並不理想，長期以來五年存活率僅10%左右。不過，近期一項實驗性標靶新藥的臨床試驗發表研究結果指出，該藥針對胰臟癌患者常見的RAS基因突變，目前觀察顯示晚期患者的整體存活期較對照組延長，腫瘤變化則與疼痛、生活品質改善有關，被認為對胰臟癌治療具有潛力，其研究結果獲臨床關注，唯目前仍處在臨床試驗階段，整體療效還需更多研究進一步釐清。

新藥臨床試驗結果登 ASCO 年會 聚焦觀察存活期與死亡風險 綜合外電報導，這項研究近期已刊登在《新英格蘭醫學期刊》 (NEJM) ，並於美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會發表。研究團隊共納入約500名轉移性胰臟癌患者，這些患者皆已接受過一線化療，但病情仍持續惡化，於研究中被隨機分配接受實驗性口服標靶藥物daraxonrasib或標準化療治療。 結果顯示，接受化療的患者中位存活期為6.7個月，接受實驗性新藥治療的則達13.2個月，存活時間增加近一倍。此外，與接受化療的組別相比，接受新藥治療的組別整體死亡風險降低60%，同時觀察到部分患者用藥時間延長，也有人在腫瘤縮小後，症狀表現和生活品質有所變化。目前相關藥物反應來自針對特定族群的臨床試驗觀察，實際治療效果仍可能因患者個別病況而出現差異。

「分子膠」技術應對 KRAS 突變 為胰臟癌治療提供新發展方向 根據美聯社報道，RAS基因與細胞生長的調控有關，超過九成胰臟癌患者帶有相關RAS突變，其中KRAS突變最為關鍵，但由於其特殊的蛋白質結構難以與藥物結合，長期被認為是「不可成藥」的基因。而上述實驗性藥物採用分子膠技術，目前觀察藥物於癌細胞作用的方式與過去不同。研究主持人、美國哈佛大學丹娜法伯癌症研究所Brian Wolpin醫生表示，這項結果為胰臟癌治療發展提供了不同的方向，未來或許可作為轉移性胰臟癌治療標準的參考。

不過，藥物相關副作用仍須留意。研究顯示，約86.3%的患者出現口腔發炎、噁心、腹瀉和皮疹等常見副作用，其中14%的患者出現嚴重皮疹，12%出現較嚴重口腔炎，其中多數皮疹症狀使用抗生素與外用類固醇治療。未參與研究的加拿大皇后大學腫瘤學Bishal Gyawali副教授表示，這類藥物與實際臨床應用之間仍有一段距離，且現階段較適合作為二線治療，而非治癒性療法，但相關研究成果對胰臟癌治療具有重要意義，值得持續關注。 美FDA批准擴大使用 專家：與實際應用仍有距離、值得持續關注