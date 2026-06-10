擔心手術留疤不敢穿泳衣？ Mepiform®除疤貼穿背心玩水照樣自信出發

踏入盛夏，正是小背心、一字領、泳衣全面出動的季節！相信不少女生都渴望換上清爽的夏日衣著，展現最自信的一面。然而，對於身上因手術而留有疤痕的女生來說，夏天卻變成了一個讓人苦惱的季節。疤痕剛好在頸部、肚皮或四肢等外露位置，因為擔心疤痕曝光，引來旁人目光而不敢穿上心愛的泳衣或短袖、背心，想大方享受日光浴，又怕脆弱的疤痕曬黑留低永久印記，就要選對疤痕護理產品！

接近膚色超薄透氣 完美隱形化解尷尬

產自芬蘭的Mepiform ®除疤貼，在設計上特別照顧到愛美人士對外觀的要求。這款除疤貼僅厚0.3mm，質地極致纖薄透氣，能保持皮膚乾爽舒適。其柔軟貼服的特性，能夠緊貼身體不同部位的線條，並採用了接近亞洲人膚色的不顯眼設計，貼上後邊緣不易捲起，帶來極佳的隱形效果。無論是穿著吊帶背心露出鎖骨，還是換上比堅尼泳衣露出肚皮，它都能神不知鬼不覺地隱藏疤痕，讓大家徹底告別尷尬，重拾穿衣自由。