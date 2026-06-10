擔心手術留疤不敢穿泳衣？ Mepiform®除疤貼穿背心玩水照樣自信出發

踏入盛夏，正是小背心、一字領、泳衣全面出動的季節！相信不少女生都渴望換上清爽的夏日衣著，展現最自信的一面。然而，對於身上因手術而留有疤痕的女生來說，夏天卻變成了一個讓人苦惱的季節。疤痕剛好在頸部、肚皮或四肢等外露位置，因為擔心疤痕曝光，引來旁人目光而不敢穿上心愛的泳衣或短袖、背心，想大方享受日光浴，又怕脆弱的疤痕曬黑留低永久印記，就要選對疤痕護理產品！
接近膚色超薄透氣 完美隱形化解尷尬
產自芬蘭的Mepiform ®除疤貼，在設計上特別照顧到愛美人士對外觀的要求。這款除疤貼僅厚0.3mm，質地極致纖薄透氣，能保持皮膚乾爽舒適。其柔軟貼服的特性，能夠緊貼身體不同部位的線條，並採用了接近亞洲人膚色的不顯眼設計，貼上後邊緣不易捲起，帶來極佳的隱形效果。無論是穿著吊帶背心露出鎖骨，還是換上比堅尼泳衣露出肚皮，它都能神不知鬼不覺地隱藏疤痕，讓大家徹底告別尷尬，重拾穿衣自由。
專利科技物理防護 阻隔紫外綫免變黑
除了影響美觀，新生的疤痕其實非常脆弱，在夏日猛烈的陽光照射下，極容易因紫外線刺激而導致色素沉澱，令疤痕顏色變深或變黑。Mepiform ®除疤貼特別採用了Safetac®軟性矽膠專利科技，有效撫平、減淡及軟化手術後的增生性疤痕及疤痕疙瘩。它不僅能透過矽膠技術為皮膚「鎖水保濕」，模擬正常皮膚屏障以平復疤痕，在物理上更是一層強效的防護屏障。它既能阻隔衣物對脆弱傷口的頻繁摩擦，更具備防UV功能以阻擋紫外線，避免色素沉積，保護新生皮膚免受夏日陽光的傷害。
強效防水可重覆使用 自由剪裁性價比極高
香港的夏天免不了要與陽光玩遊戲，去沙灘游水甚至是出海參與船上派對，都是消暑的指定動作。Mepiform ®除疤貼具備優秀的防水功能，即使面對汗水與池水，依然能夠緊緊貼合乾爽的皮膚，不易隨便脫落，非常方便耐用。
Safetac®專利技術在撕起後並不會失去黏性，且能減少撕下時的痛楚或皮膚損傷，因此每片除疤貼都可以清洗並重複使用達7天或以上。每次游水或洗澡後，只需用清水沖洗乾淨，待自然風乾後即可再次貼上。
加上用家可根據傷口的大小和形狀自由剪裁，不論是割傷、擦傷、燙傷或手術留下的疤痕，只要在傷口癒合後將除疤貼貼上。為了保持皮膚和疤痕的衞生，建議每天都要撕下除疤貼來清潔疤痕，待皮膚乾爽後再重新貼上。一般而言，根據疤痕的類型與實際面積，連續使用三個月或以上，便能達到最顯著的效果。
Mepiform®除疤貼
建議零售價︰$218（5 x 7.5cm）、$388（4 x 30cm）
銷售地點︰萬寧、屈臣氏、HKTVmall（DCH Auriga Store）