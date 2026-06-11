又軟又臭白色渣渣叫扁桃腺「結石」？醫生解密！4徵兆自我判斷

中山醫院耳鼻喉科醫生李晏廷指出，扁桃腺結石有七成是細菌屍體和食物殘渣的腐敗物，腎結石則是磷酸鈣或草酸鈣等無機礦物質的結晶。

有時覺得喉嚨卡卡的，會咳出一顆白色小顆粒，不少人以為是飯粒或食物殘渣。有些人可能會好奇，為甚麼「扁桃腺結石」明明名字裡有個「結石」，卻跟其他結石如腎結石不太一樣，是軟爛惡臭的渣渣。中山醫院耳鼻喉科李晏廷醫生指出，扁桃腺結石有七成是細菌屍體和食物殘渣的腐敗物，與腎結石成分截然不同，他也教大家透過4點初步判斷自己是否有扁桃腺結石的困擾。

扁桃腺結石如臭豆腐渣 與腎結石成分大不同

李晏廷醫生解釋，扁桃腺結石與病菌感染發炎相關，當扁桃腺長期處於發炎狀態，食物殘渣、細菌、死細胞等會積聚在扁桃腺的凹槽，並逐漸硬化形成結石。其中，厭氧菌會產生大量硫化物，帶來腐敗氣味，讓扁桃腺結石就像「臭豆腐渣」。雖然也含有小量鈣鹽，但通常還沒硬化就會被咳出，不過嚴重者可能要把扁桃腺整個切除才能去除乾淨。

相較之下，腎結石是磷酸鈣或草酸鈣等無機礦物質的結晶，在體液裡沉積多年所形成，質地堅硬，可能會劃傷或堵塞器官，引發劇烈疼痛；顯微鏡下看起來結構像鑽石，與扁桃腺結石像蜂窩狀的「細菌巢穴」完全不同，一般可透過震波、內視鏡抓取、手術等方式取出。