又軟又臭白色渣渣叫扁桃腺「結石」？醫生解密！4徵兆自我判斷

有時覺得喉嚨卡卡的，會咳出一顆白色小顆粒，不少人以為是飯粒或食物殘渣。有些人可能會好奇，為甚麼「扁桃腺結石」明明名字裡有個「結石」，卻跟其他結石如腎結石不太一樣，是軟爛惡臭的渣渣。中山醫院耳鼻喉科李晏廷醫生指出，扁桃腺結石有七成是細菌屍體和食物殘渣的腐敗物，與腎結石成分截然不同，他也教大家透過4點初步判斷自己是否有扁桃腺結石的困擾。
扁桃腺結石如臭豆腐渣 與腎結石成分大不同
李晏廷醫生解釋，扁桃腺結石與病菌感染發炎相關，當扁桃腺長期處於發炎狀態，食物殘渣、細菌、死細胞等會積聚在扁桃腺的凹槽，並逐漸硬化形成結石。其中，厭氧菌會產生大量硫化物，帶來腐敗氣味，讓扁桃腺結石就像「臭豆腐渣」。雖然也含有小量鈣鹽，但通常還沒硬化就會被咳出，不過嚴重者可能要把扁桃腺整個切除才能去除乾淨。
相較之下，腎結石是磷酸鈣或草酸鈣等無機礦物質的結晶，在體液裡沉積多年所形成，質地堅硬，可能會劃傷或堵塞器官，引發劇烈疼痛；顯微鏡下看起來結構像鑽石，與扁桃腺結石像蜂窩狀的「細菌巢穴」完全不同，一般可透過震波、內視鏡抓取、手術等方式取出。
喉嚨卡卡、口臭都是常見症狀 醫生親授自我判斷妙招
李晏廷醫生指出，扁桃腺結石患者多數會感受到喉嚨卡卡與口臭，部分嚴重患者則可能出現吞嚥困難或疼痛、反射性耳痛、肩頸緊繃、頸性頭暈頭痛，或壓迫舌頭神經引起的舌尖、舌根不明疼痛感。當這些症狀持續存在、卻找不到明顯原因時，應考慮可能是扁桃腺發炎與結石。
大眾也可透過以下方式初步判斷是否有扁桃腺結石：
喉嚨經常覺得卡卡的，且其中一邊比較明顯。
因為刷不到扁桃腺深處，刷牙後仍有口臭。
曾經咳嗽或打噴嚏吐出軟爛、臭味強烈的小顆粒。
照鏡子時能看到扁桃腺表面的小白點。
不過有很多人看不到自己的扁桃腺，李晏廷醫生也建議大家可利用手機拍照來自行檢查扁桃腺狀況。首先要站在鏡子前，將手機後置鏡頭朝向口腔，透過鏡子確認鏡頭已對準扁桃腺位置。接著輕觸螢幕對焦，再按下拍攝鍵，這樣就能透過照片清楚觀察扁桃腺的健康狀態。
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