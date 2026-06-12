何謂「藥物交互作用」？4階段逐一拆解 警惕副作用風險變化

切勿自行更改藥量或任意增加新藥品，服藥前也應仔細閱讀藥袋上的服用指示與飲食禁忌，必要時可與藥劑師討論是否需要錯開服藥時間，以降低用藥風險、守護安全。

服藥時，常聽聞不同種類的藥物可能產生交互作用，或被提醒有些藥物不能與特定食物或營養品一起服用，但為何這些錯誤的用藥方式可能影響健康？台灣食藥署指出，藥物主要用於幫助人體對抗疾病、緩解不適，但藥物之間，或藥物與食物、營養品之間互相影響，可能造成藥效過強或過低等不符合治療預期的變化，部分情況下副作用風險也將增加。

「排除」階段：多數藥品主要經由腎臟排出體外，若兩種藥品都需透過相同的腎臟排除機制代謝，可能導致藥品排除速率下降，體內藥物濃度隨之上升。

「代謝」階段：這一過程與肝臟酵素密切相關，其中西柚或柚子中的成分可能抑制代謝酵素，進而導致某些藥品濃度過高，副作用風險也可能增加；相反地，吸煙則可能加速部分藥品代謝，使藥效降低。

「分布」階段：這時多數藥品會與血漿中的蛋白質結合，再經由血液送往全身。若同時進入此階段的兩種藥品，都具有與相同蛋白結合的能力，便可能出現競爭同一位置的情形，游離於血液中的藥品比例若因此增加，可能提高藥效，或增加副作用發生風險。

「吸收」階段：部分藥品可能彼此干擾，例如制酸劑會改變胃酸環境，使得鐵劑或抗生素的吸收出現變化。此外，富含鈣、鎂或鐵的食物和保健品，也可能與某些抗生素產生螯合作用，導致後續藥品進入血液中的總量下降。

3 物亦可能影響藥效 應如何預防？

除了藥品與藥品之間的交互作用外，食藥署也提醒，日常飲食同樣可能影響藥效。其中，喝酒又服用安眠藥，酒精成分可能加強藥物的中樞神經抑制作用，增加嗜睡、跌倒等風險；含咖啡因的飲料則可能干擾鎮靜藥品效果。此外，紅麴若與他汀類降血脂藥物同時使用，可能提高肌肉不適等副作用風險，嚴重時也可能進一步影響腎功能。

要如何避免藥物交互作用發生？食藥署建議，就醫時應清楚告知醫生與藥劑師目前正在服用的藥品、保健品以及特殊飲食習慣。此外，切勿自行更改藥量或任意增加新藥品，服藥前也應仔細閱讀藥袋上的服用指示與飲食禁忌，必要時可與藥劑師討論是否需要錯開服藥時間，以降低用藥風險。