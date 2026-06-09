突然看不清？眼中風3種療法選擇

眼睛後方的視網膜，有很多血管組織覆蓋，包括動脈和靜脈系統，兩者都有機會出現阻塞，俗稱「眼中風」。若阻塞位置出現在視網膜的周邊，對視力的即時影響相對較小，相反若血管阻塞涉及中央視網膜血管或者出現併發症影響到黃斑區就可帶來極大影響，甚至有機會致盲，必須盡早治療以挽救視力。 眼科專科醫生何穎流表示，以視網膜靜脈阻塞為例，有時候不一定找到一個清楚成因，但也有不少個案發現其實有一些風險因素，「第一是物理性原因，例如視網膜的動脈血管硬化，有可能壓著靜脈血管，令靜脈出現阻塞。第二，若病人本身眼壓高，也會對視網膜血管造成壓力，引致視網膜靜脈阻塞。第三，其他眼病也會導致靜脈阻塞，例如視網膜血管發炎。此外還有其他全身性疾病有關的風險因素，包括心血管疾病、糖尿病、高血壓、高膽固醇、腎病、凝血疾病等。」

與中風相似 何穎流表示，眼中風和腦中風同屬於血管性疾病，兩者病情變化都可以很快，而視網膜上的視覺神經細胞一旦壞死就不會再生，這和腦中風引致的腦細胞死亡無法逆轉是相似的。 「症狀方面，輕微的視網膜靜脈阻塞病人可能沒有任何不適，要經由眼科檢查才會發現。而病情嚴重，例如覆蓋黃斑區的血管出現阻塞，或者衍生出併發症例如黃斑水腫等，病人視力就會受到影響。病人可能會向醫生指出視力下降，影像變暗、變矇，出現陰影、飛蚊，或者看直線時會覺得扭曲，例如門框、窗框變形等。另外若靜脈阻塞引起嚴重併發症例如血管增生性青光眼等，也會出現例如疼痛等相關症狀。」

3種治療方法 暫時沒有直接的方法可令阻塞的血管重新開通，治療目標首要找出風險因素加以控制，例如接受抽血及詳細眼睛檢查。其次是治療視網膜靜脈阻塞有關的併發症，主要包括以下選擇： 1. 激光治療——主要應用於控制視網膜血管增生。以往亦曾用於黃斑水腫，但激光會在視網膜留下永久成疤痕，現在已非黃斑水腫治療主流選擇。 2. 眼內注射類固醇——對黃斑水腫有效，但亦有可能增加青光眼的風險，同時或令病人提早出現白內障。 3. 玻璃體內注射抗體——何穎流指出，過去多年，醫學界已知道「血管內皮生長因子」是視網膜靜脈阻塞的重要病理因素，因此玻璃體內注射抗血管內皮生長因子藥物已成為標準治療。近年亦發現還有其他病理因素，其中一種是「血管生成素-2」，有研究顯示部分血管相關視網膜病變的病人玻璃體內的血管生成素-2濃度上升，顯示它或是另一影響病情的風險因素。