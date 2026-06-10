改善體臭｜夏天車廂好臭？ 4個方法由根本除臭！拒絕臭汗味和尷尬

夏天一到，街上就傳來陣陣的汗臭味，不但難聞，也令人感到十分尷尬，更影響人際關係。其實正值青春期，及體形肥胖的人士更易受體臭困擾，建議除了由衣物改善外，也要由飲食著手。

貼身衣物由於緊貼皮膚與頂漿腺區域，更易吸附汗水與皮脂，容易導致臭味。建議大汗人士應盡量穿鬆身衣物，盡量令身體保持乾爽。

腋毛容易積聚汗水與細菌，將腋毛剃清有助於保持腋下乾燥，減少細菌孳生，減少細菌附著及悶熱感，從而緩解異味。

臭狐：味道會有明顯差別，衣服的腋下位置會出現黃色的汗漬

其實在流汗後出現體味是正常正常現象，而體臭一般分為兩種：

改善體臭｜是汗味還是臭狐？

改善體臭｜方法三：止汗劑

輕微的體臭可以止汗劑改善，一般建議在每天洗澡印乾腋下後使用一次就夠。但如情況嚴重，就可能要以醫療方式去改善體臭問題。

改善體臭｜方法四：改善飲食

要由源頭改善體臭問題，應該由飲食著手，過去有研究發現，有臭狐者的腸道菌相與一般人存在些微差異，會產生異味短鏈脂肪酸產生菌比例較高。

因此建議在飲食上較清淡，少食紅肉及高蛋白的食物，避免葱、薑、蒜等含硫化物的食物。飲食上可增加高纖與多酚，並多補充鎂與益生菌，以維持腸道穩定。