氣象病｜落大雨會偏頭痛難入眠？唔好飲太多咖啡！醫生揭下雨時4大健康警報

雨天可能會影響身體？有醫生指出，有些人可能會發現自己在雷雨時節，身體就會出現各種不適，例如偏頭痛或睡眠質素變差等。醫生指出，在這種天氣前後，身體可能會出現4症狀，即代表不同的健康警報。另外，減少喝太多咖啡也有助改善問題。

氣象病｜落大雨會偏頭痛難入眠？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人以為雷雨只是天氣不佳，但對於某些體質敏感的人來說，這其實是健康警報。黃醫生指，在門診中，經常遇到患者在雷雨來臨前後，同時出現頭痛、胸悶、關節痠痛，甚至情緒低落等不適。這並非偶然，而是氣壓、濕度與電磁變化正在對身體產生實質影響。 氣象病｜下雨時4大健康警報 黃醫生解釋指，雷雨對人體的影響主要來自以下4個機制： 1. 氣壓下降導致血管擴張 當大氣壓力驟降，血管容易擴張，進而誘發偏頭痛、頭暈等症狀。

2. 濕度升高導致發炎反應加劇 高濕環境會刺激體內發炎因子，使關節炎、舊傷更加疼痛。 3.溫度劇烈變化導致自律神經失調 短時間內的溫度波動，會干擾自律神經系統的正常運作，導致心悸、疲勞、焦慮等症狀。 4. 雷電與光線變化導致干擾睡眠節律 強烈的閃光與雷聲，以及不穩定的光線，會影響褪黑激素的分泌，造成入睡困難、睡眠品質下降。

氣象病｜4類人最高危 另外，以下幾類人在雷雨季節更容易出現不適： 心血管疾病患者(高血壓、心臟病) 偏頭痛患者 關節炎患者(退化性關節炎、類風濕性關節炎) 情緒障礙族群(焦慮、憂鬱傾向) 氣象病｜6招助身體平穩度過天氣變化 黃醫生建議，在雷雨來臨前，可以採取以下措施，有助身體平穩度過天氣變化： 提前休息，避免熬夜：讓身體有足夠的恢復時間。 保持室內乾燥：使用除濕機控制濕度，降低發炎反應。 適度補充水分：充足的水分能穩定血液循環。 減少咖啡、濃茶等刺激性飲品：避免進一步刺激心血管與神經系統。 慢性病患者切勿自行停藥：規律服藥比平時更重要。