生熱痱｜生熱痱唔只因為太熱？平時沖涼水太熱都增風險 醫生教6招改善夏日皮膚問題

生熱痱不只是天氣太熱所致？有醫生指出，許多人夏天時出汗變多後，就會令皮膚出熱疹，但原來天氣熱並不是唯一誘發出熱痱的原因。若平日常用太熱的水洗澡有可能會令身體容易出熱痱。醫生指出，有6大方法有助改善夏日皮膚問題。

生熱痱｜生熱痱唔只因為太熱？ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，許多人在夏天大量流汗後，皮膚便開始發紅、搔癢，甚至冒出細小疹子。大部分人會歸咎於天氣太熱，但其實背後可能涉及皮膚屏障功能、自律神經調節、汗液成分刺激，甚至是潛在的過敏體質。劉醫生表示，門診中最常見的夏季皮膚問題，可分為以下4類： 1. 汗水刺激性皮膚炎 汗液中除了水分，還含有鹽分、尿素及各種代謝產物。當皮膚本身較為敏感，汗水長時間停留在表面，就容易誘發紅、癢、刺痛的感覺。好發部位包括：

頸部

胸口

背部

手肘內側

膝蓋後方 尤其是有異位性皮膚炎體質的人，症狀會更加明顯。 2. 汗疹 在悶熱潮濕的環境下，汗腺出口被阻塞，汗液無法順利排出，便會在皮膚表層形成細小紅色疹子，伴隨刺癢感。雖然嬰幼兒特別常見，但成年人若經常熬夜、壓力大、穿著不通風的衣物，同樣容易發生。 3. 膽鹼型蕁麻疹 當身體因運動、發熱、流汗、情緒緊張或洗熱水澡而升溫時，自律神經系統會刺激肥大細胞釋放組織胺，導致全身冒出許多細小、極癢的紅疹。這類反應通常在體溫恢復平靜後逐漸消退。

4. 皮膚屏障受損 過度清潔、水溫過高、皮膚過於乾燥，都會削弱角質層的保護功能。當皮膚屏障變得脆弱，汗水中的刺激物便更容易滲入，引發發炎反應。

生熱痱｜6招改善夏日皮膚問題 劉醫生表示，以下6個方向，有助於減少流汗引起的皮膚不適： 流汗後盡快抹乾並更換衣物：不要讓汗液長時間停留在皮膚表面。 選擇透氣材質：棉質或排汗機能布料比聚酯纖維等悶熱材質更佳。 控制洗澡水溫：過熱的水會洗去皮膚天然油脂，加劇敏感。 加強保濕：許多人誤以為夏天不需要保濕，其實敏感肌反而更需要維持屏障完整性。 減少刺激性飲食：過量的辛辣食物、酒精、熬夜，都可能加重搔癢反應。 關注壓力與睡眠：壓力會影響自律神經穩定度，也會使組織胺反應更為明顯。