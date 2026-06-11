傷腎香氣｜常吸入車內/廁所芳香劑易傷呼吸道 恐傷肝腎 醫生揭5大常見香味陷阱排名

不只是飲食，香味也會對腎臟造成影響？有醫生指出，各種生活的氣味背後其實暗藏對腎臟的威脅，如車內或廁所芳香劑也會傷害呼吸道，繼而影響肝腎。醫生表示，有5大最常見的香味陷阱，經常吸入恐有損腎臟健康。
傷腎香氣｜常吸入車內/廁所芳香劑易傷呼吸道
腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁上分享指，許多人護腎只知要少鹽、少糖卻忽略了另一個隱形威脅——每日不經意吸入的「香味」。許多香氣背後藏著有機揮發性化合物、塑化劑、定香劑，甚至是細懸浮微粒(PM2.5)。洪醫生指出，最常見的五個「香味陷阱」傷腎排行榜如下：
第 5 名：廉價香水味
根據2021《環境研究》期刊的研究，市面上的香水與化妝品經常會添加鄰苯二甲酸酯(DEP)等塑化劑，以鎖住產品的香氣。當吸入這種物質，便會對內分泌系統造成干擾，使其代謝物經由尿液排出時，容易對腎小管造成損傷。
第 4 名：衣服柔順劑、持久洗衣精
化學定香劑有助衣物洗後香味能維持數天。根據美國華盛頓大學(University of Washington)發表於《空氣質量、大氣與健康》(Air Quality, Atmosphere & Health)的研究，乾衣機排出的「衣物香氣」中，檢測出多種揮發性有毒物質(如乙醛)。當長期吸入這類人工香精，可能引發身體慢性發炎，加重腎臟的代謝負擔。
第 3 名：車內或廁所的芳香劑
美國加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)的研究證實，許多室內芳香劑含有大量的「萜烯(Terpenes)」，它與空氣中的臭氧結合後，會產生超細微粒與甲醛。長期暴露不僅傷害呼吸道，還具有明確的肝腎毒性。所以在密閉的車內或浴室放置芳香劑，毒素濃度往往最高。
第 2 名：線香、檀香
許多人以為天然線香最安全，但發表於《環境國際》(Environment International)的長期追蹤研究指出，線香、沉香在「燃燒」時，會釋放高濃度的 PM2.5、多環芳香烴(PAHs)與重金屬。當吸入這些微粒，它們會經由肺泡進入血液，引發血管硬化，進而間接導致腎功能退化。
第 1 名：廚房油煙
高溫爆炒、燒烤產生的香氣，其實是油脂在高溫下裂解後的產物。根據《職業與環境醫學》(Occupational and Environmental Medicine)期刊，廚房油煙富含多環芳香烴(PAHs)。這類物質無論是經口攝入還是吸入，都會引發嚴重的身體氧化壓力，更是慢性腎臟病的隱形殺手。
傷腎香氣｜3招護腎保香氣
洪醫生建議，若要追求香味，應該要做到保持通風、降低濃度。建議：
洗衣服時改用無香配方或減少柔軟精用量。
煮飯、拜拜時，務必開啟排油煙機或打開窗戶。
密閉空間(車內、廁所)盡量避免使用化學芳香劑。