情緒健康飲食｜無事發生但心情莫名地差？營養師教食3類食物製造快樂荷爾蒙

心情不好靠飲食也可以改善？有營養師指出，若發現自己平日沒有發生特別事件，卻經常感到莫名煩躁、焦慮、精神耗竭，甚至不由自主地渴望甜食，有可能是腸道出現問題。營養師指出，有3類食物有助製造快樂荷爾蒙，改善壞心情。
情緒健康｜無事發生但心情莫名地差？
營養師張語希在其Facebook專頁上分享指，許多人將這些症狀歸因於壓力，但從生理機制來看，這很可能是腸道正在發出求救信號。由於人體的「快樂荷爾蒙」，即血清素約有 90% 是在腸道細胞中合成與儲存的。所以，當腸道環境處於慢性發炎或菌相失衡(壞菌過多)時，便會透過「腸－腦軸線」向中樞神經系統傳遞負向訊號，進而誘發以下狀態：
情緒不穩定
易怒、脾氣暴躁
焦慮感升高
腦霧、注意力不集中、疲憊
對糖分與高熱量加工食品產生強烈渴望
情緒健康｜營養師教食3類食物製造快樂荷爾蒙
營養師張語希常提醒，在調理情緒之前，應先著手調理腸道。她建議，應減少攝取的情緒促發炎食物，因為此類飲食模式易誘發腸道慢性發炎，促使致病菌增生，破壞腸道菌相平衡。例子如下：
精緻糖類、甜點：導致腸道慢性發炎，並引發血糖波動，影響情緒起伏。
高溫油炸食品：破壞腸道益生菌平衡，並增加腸道發炎反應。
加工肉製品(如香腸、煙肉、火腿)：加工食物中的添加物容易刺激腸黏膜，對腸道屏障功能會造成影響。
另外，亦建議增加情緒穩定營養素來源，有助於滋養腸道共生菌、降低局部發炎反應；當腸道生態趨於穩定，情緒狀態亦能獲得顯著改善
無糖發酵乳酪、泡菜、天貝(富含益生菌)：有助補充益生菌和有助好菌定殖，維持腸道菌平衡。
高膳食纖維蔬菜：提供益生菌和有助好菌生長。有助腸道蠕動，並穩定心情。
三文魚、核桃、牛油果：有助降低身體慢性發炎，可穩定神經傳導，以提升心情。
所以，若近期經常出現慢性疲勞、情緒波動大或餐後腹脹或腸道不適，建議從腸道保養作為介入起點。