情緒健康飲食｜無事發生但心情莫名地差？營養師教食3類食物製造快樂荷爾蒙

心情不好靠飲食也可以改善？有營養師指出，若發現自己平日沒有發生特別事件，卻經常感到莫名煩躁、焦慮、精神耗竭，甚至不由自主地渴望甜食，有可能是腸道出現問題。營養師指出，有3類食物有助製造快樂荷爾蒙，改善壞心情。

情緒健康｜無事發生但心情莫名地差？

營養師張語希在其Facebook專頁上分享指，許多人將這些症狀歸因於壓力，但從生理機制來看，這很可能是腸道正在發出求救信號。由於人體的「快樂荷爾蒙」，即血清素約有 90% 是在腸道細胞中合成與儲存的。所以，當腸道環境處於慢性發炎或菌相失衡(壞菌過多)時，便會透過「腸－腦軸線」向中樞神經系統傳遞負向訊號，進而誘發以下狀態：