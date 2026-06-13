補充膠原蛋白｜食豬手雞腳補膠原蛋白 反而加速老化！醫生揭4原因恐增磅增脂

膠原蛋白流失會增速皮膚老化，吃豬手雞腳就可以補充？有醫生指出，透過吃豬腳和雞爪來補充膠原蛋白的效果非常有限，甚至可能會做成反效果，導致增肥和增脂，醫生拆解4大原因。
補充膠原蛋白｜食豬手雞腳4原因恐增磅增脂
內分泌科蔡明劼醫生在其facebook專頁上分享指，許多人好奇若想讓肌膚保持彈性，多吃豬腳、雞爪等富含膠原蛋白的食物，是否就能直接「補到臉上」，但從營養與生理學角度來看，答案是否定的。攝取這類動物性膠原蛋白來源，最終可能增加的並非肌膚彈性，而是體重與體脂肪。以下從4個關鍵機制說明原因：
1. 分子量過大，腸道吸收效率有限
豬腳、雞爪中的膠原蛋白屬於完整的大分子蛋白質。進入消化道後，需經胃酸與消化酶逐步分解為胜肽與胺基酸，再被吸收。此過程具有高度隨機性，很難確保所生成的胺基酸片段能定向刺激肌膚膠原蛋白合成。相較之下，市售「水解膠原蛋白肽」經由酵素處理，食物來源的膠原蛋白，所以在消化後很難產生能啟動肌膚修復的特定信號。
2. 「以形補形」缺乏生理學依據
人體對胺基酸資源的分配，由當下的生理需求主導，而非遵循「吃甚麼補哪裡」的原則。豬腳消化後釋出的胺基酸，可能優先被用於修復腸道黏膜、合成免疫球蛋白或維持肌肉組織，並不會自動導向肌膚真皮層。這是一種全身性的資源調度機制，與食物外型或來源無關。
3. 高脂、高熱量，反而可能加速老化
豬腳與雞爪在提供蛋白質的同時，也伴隨大量飽和脂肪與膽固醇。為攝取足夠的膠原蛋白，往往需吞下過量油脂，導致熱量超標，增加肥胖與心血管負擔。更需留意的是，若採用紅燒或糖滷等高溫烹調方式，會產生「糖化終產物」(AGEs)，此類物質已知會破壞膠原蛋白結構、促進皮膚老化，適得其反。
4. 缺乏維他命C——膠原蛋白合成的必要輔助因子
人體自行合成膠原蛋白的過程中，維他命C是不可或缺的輔酶。豬腳、雞爪等動物性食材幾乎不含維他命C。若只顧吃這些食物，卻忽略蔬菜水果的攝取，即使原料充足，也無法完成膠原蛋白的組裝。
補充膠原蛋白｜4招防肌膚老化
蔡醫生表示，目前並無高品質證據支持食用豬腳、雞爪能有效改善肌膚彈性或減少皺紋。相較於迷信特定食物，以下方式對肌膚老化防治更為可靠：
攝取足量優質蛋白質(豆腐、魚肉、雞肉)
每日補充足夠維他命C(新鮮蔬果)
做好防曬
避免高糖、高油、高溫烹調的加工肉品