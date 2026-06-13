補充膠原蛋白｜食豬手雞腳補膠原蛋白 反而加速老化！醫生揭4原因恐增磅增脂

人體對胺基酸資源的分配，由當下的生理需求主導，而非遵循「吃甚麼補哪裡」的原則。豬腳消化後釋出的胺基酸，可能優先被用於修復腸道黏膜、合成免疫球蛋白或維持肌肉組織，並不會自動導向肌膚真皮層。這是一種全身性的資源調度機制，與食物外型或來源無關。