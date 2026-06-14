芒果敏感｜食芒果食到嘴痕灼熱唔係熱氣！過敏反應非源於果肉 醫生揭7大症狀恐芒果過敏

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其 facebook專頁 上分享指，許多人對芒果都愛不釋口，然而，並非每個人都能盡情享受這份甜蜜。曾有一位患者，每逢食用芒果，嘴唇周圍便出現紅腫、搔癢，甚至皮膚起疹。經評估後確認為芒果過敏。

芒果敏感｜芒果為何會引發過敏？

劉醫生解釋，芒果過敏的主要過敏原來自其果皮與果梗附近所含的 「漆酚」(Urushiol)。值得注意的是，芒果與毒藤(Poison Ivy)同屬漆樹科，而漆酚正是這類植物中常見的致敏物質。因此，許多人的過敏反應並非源於果肉，而是在削皮或接觸果皮時誘發。

此外，芒果中的某些蛋白質也可能觸發免疫反應，尤其是本身已有花粉症、異位性皮膚炎或其他食物過敏史的族群，發生芒果過敏的風險較高。

芒果敏感｜7大症狀恐芒果過敏

過敏反應的嚴重程度因人而異，常見症狀包括：