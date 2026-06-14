芒果敏感｜食芒果食到嘴痕灼熱唔係熱氣！過敏反應非源於果肉 醫生揭7大症狀恐芒果過敏

芒果敏感｜食芒果食到嘴痕灼熱唔係熱氣！
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，許多人對芒果都愛不釋口，然而，並非每個人都能盡情享受這份甜蜜。曾有一位患者，每逢食用芒果，嘴唇周圍便出現紅腫、搔癢，甚至皮膚起疹。經評估後確認為芒果過敏。
芒果敏感｜芒果為何會引發過敏？
劉醫生解釋，芒果過敏的主要過敏原來自其果皮與果梗附近所含的 「漆酚」(Urushiol)。值得注意的是，芒果與毒藤(Poison Ivy)同屬漆樹科，而漆酚正是這類植物中常見的致敏物質。因此，許多人的過敏反應並非源於果肉，而是在削皮或接觸果皮時誘發。
此外，芒果中的某些蛋白質也可能觸發免疫反應，尤其是本身已有花粉症、異位性皮膚炎或其他食物過敏史的族群，發生芒果過敏的風險較高。
芒果敏感｜7大症狀恐芒果過敏
過敏反應的嚴重程度因人而異，常見症狀包括：
嘴唇紅腫、刺癢
口腔灼熱感
嘴角周圍紅疹
皮膚搔癢、蕁麻疹
眼睛癢、流鼻水
腹痛、腹瀉
全身性嚴重反應(較少見但危險)：呼吸困難、喉頭水腫
曾有嚴重過敏反應者，應高度警惕，避免再次接觸過敏原。
芒果敏感｜芒果過敏＝終生不能食芒果
劉醫生澄清，對芒果過敏者並不代表終生不能食用，因為部分患者僅對果皮中的漆酚敏感，若能由他人代為削皮、完全去除果皮及果梗周圍組織，再少量嘗試果肉，可能不會引發反應。然而，若已確認對芒果果肉中的蛋白質過敏，且曾出現全身性過敏症狀，則最安全的做法是完全避免食用。若無法自行判斷，建議至過敏免疫科接受評估。
芒果敏感｜芒果營素
芒果富含多種營養素，包括β-胡蘿蔔素(維他命A前驅物)、維他命C、膳食纖維，以及多種植化素(如芒果苷)。然而，芒果的天然糖分不低。一般成年人每次建議攝取量約為半顆至一顆中型芒果。糖尿病患者更應嚴格控制份量，避免血糖劇烈波動。
劉醫生提醒，夏季品嚐水果是生活中的一大樂趣，但若進食芒果後出現口唇搔癢、紅腫、皮膚疹等現象，切勿輕率視為「火氣大」或「皮膚敏感」，而應警覺是否為過敏反應。傾聽身體的訊號，必要時尋求專業醫療評估，才能真正享受美食而不付出健康代價。