非必然遺傳 籲定期檢查揪乳癌

前香港小姐吳文忻(現名吳忻熹)因乳癌復發並擴散，抗癌兩年多後於周二(9日)病逝。乳癌為全球女性的頭號殺手，遺傳雖為高危因素，但本港高達八至九成的乳癌患者沒有家族遺傳病史，臨床腫瘤科專科醫生張寬耀指，這與現代女性的生活習慣有關，提醒女性應定期檢查，及早治療。
近九成無家族史
乳癌的成因非常複雜，主要是由於體內荷爾蒙的轉變，或是乳房細胞基因發生突變而演變成惡性腫瘤。遺傳(帶有BRCA1或BRCA2變異基因)仍是高危因素，惟大部分病因與現代人生活習慣有關，包括高脂肪飲食、缺乏運動、飲酒、長期精神壓力大、從未生育或較遲生育、過早初潮或遲停經等，都會延長乳房受雌激素刺激的時間，從而增加患癌風險。
定期檢查為佳
女性應每天在洗澡時自我檢查，不過就算摸到硬塊也不一定是癌症，很多時可能是良性的纖維腺瘤或水囊。張寬耀提醒，一旦摸到任何新硬塊，要立即找醫生檢查，透過臨床觸診、乳房超聲波及乳房X光造影作出診斷。值得注意的是，乳癌不一定會痛，甚至不一定摸得到硬塊，容易被忽略的症狀包括：
• 乳房皮膚出現不正常的變化(如皮膚凹陷、變得像橙皮般粗糙)；
• 乳頭凹陷、乳頭出現不正常分泌物(特別是單側、自發性的血水)；
• 乳房形狀、大小或左右不對稱突然改變；
• 腋下淋巴結腫大。
個人化及精準醫療
確診後醫生會根據腫瘤的大小、是否擴散到淋巴結以及其他器官，將乳癌分為一至四期。目前乳癌治療已逐步邁向個人化及精準醫療，不再只根據癌症期數制定治療方案，還會透過病理及分子檢測，了解腫瘤的分子分型，例如荷爾蒙受體(ER/PR)、人類表皮生長因子受體2(HER2)，以及是否屬於三陰性乳癌等。
不同乳癌分型治療策略亦不同。手術方面除非腫瘤太大或多發，否則現在多採用「乳房保留手術」(局部切除)，再配合術後電療，在有效控制病情的同時，亦有助保留乳房外觀。
荷爾蒙治療方面，對於荷爾蒙受體陽性的患者，可透過每日服藥或定期注射藥物，抑制雌激素對癌細胞的刺激。相較化療，荷爾蒙治療的副作用一般較為輕微；標靶治療則主要針對HER2陽性患者，精準攻擊癌細胞，大大減低復發率。
三陰性乳癌一直被視為最難纏，近年也可透過免疫抑制劑重新激活患者自身的免疫系統去辨識並殺滅癌細胞。配合化療使用，不論是術前前置治療還是晚期控制，都顯著延長了存活期；另外近年也出現抗體藥物複合體，結合精準標靶藥及強力化療藥，提升殺癌效能，同時避開健康細胞，副作用比傳統化療更低。