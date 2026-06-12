非必然遺傳 籲定期檢查揪乳癌

前香港小姐吳文忻(現名吳忻熹)因乳癌復發並擴散，抗癌兩年多後於周二(9日)病逝。乳癌為全球女性的頭號殺手，遺傳雖為高危因素，但本港高達八至九成的乳癌患者沒有家族遺傳病史，臨床腫瘤科專科醫生張寬耀指，這與現代女性的生活習慣有關，提醒女性應定期檢查，及早治療。

近九成無家族史 乳癌的成因非常複雜，主要是由於體內荷爾蒙的轉變，或是乳房細胞基因發生突變而演變成惡性腫瘤。遺傳(帶有BRCA1或BRCA2變異基因)仍是高危因素，惟大部分病因與現代人生活習慣有關，包括高脂肪飲食、缺乏運動、飲酒、長期精神壓力大、從未生育或較遲生育、過早初潮或遲停經等，都會延長乳房受雌激素刺激的時間，從而增加患癌風險。 定期檢查為佳 女性應每天在洗澡時自我檢查，不過就算摸到硬塊也不一定是癌症，很多時可能是良性的纖維腺瘤或水囊。張寬耀提醒，一旦摸到任何新硬塊，要立即找醫生檢查，透過臨床觸診、乳房超聲波及乳房X光造影作出診斷。值得注意的是，乳癌不一定會痛，甚至不一定摸得到硬塊，容易被忽略的症狀包括：

• 乳房皮膚出現不正常的變化(如皮膚凹陷、變得像橙皮般粗糙)； • 乳頭凹陷、乳頭出現不正常分泌物(特別是單側、自發性的血水)； • 乳房形狀、大小或左右不對稱突然改變； • 腋下淋巴結腫大。

個人化及精準醫療 確診後醫生會根據腫瘤的大小、是否擴散到淋巴結以及其他器官，將乳癌分為一至四期。目前乳癌治療已逐步邁向個人化及精準醫療，不再只根據癌症期數制定治療方案，還會透過病理及分子檢測，了解腫瘤的分子分型，例如荷爾蒙受體(ER/PR)、人類表皮生長因子受體2(HER2)，以及是否屬於三陰性乳癌等。 不同乳癌分型治療策略亦不同。手術方面除非腫瘤太大或多發，否則現在多採用「乳房保留手術」(局部切除)，再配合術後電療，在有效控制病情的同時，亦有助保留乳房外觀。