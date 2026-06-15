高血糖｜血糖高只是數字？醫生揭高血糖恐釀4大致命後果 小心5大易忽略症狀

平日常常聽到要控制血糖，但其實血糖不只是一個數字，也不是致肥關鍵，而是各種疾病的開端。有醫生指出，許多人對糖尿病的認知停留在「血糖偏高」的層面，但並不了解血糖高導身體的影響。醫生指出，有5大高血糖症狀常被忽略，而且長期血糖控制不佳，更有可能會釀成4大嚴重致命後果。

營養功能醫學專家劉博仁在其 facebook專頁 上分享指，血糖偏高真正危險的並非血糖數值本身，而是高血糖對血管系統所造成的持續性、不可逆的慢性傷害。當血糖長期處於偏高狀態時，血液中過多的葡萄糖會像糖漿，逐漸侵蝕血管內皮細胞。健康的血管內皮表面光滑，能確保血流順暢；一旦受損，身體便容易進入慢性發炎狀態。之後，低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)更容易沉積於血管壁，形成動脈粥樣硬化。血管逐漸變得狹窄、僵硬、彈性減退。因此，許多血糖控制不佳的患者後續會出現以下4大嚴重後果：

劉醫生強調，這些血糖高變化甚至在早期通常毫無症狀，胰島素阻抗與代謝失衡的早期警訊也常常被忽略：

高血糖｜3招簡單改善血糖問題

不過，劉醫生表示，改善血糖其實不是遙不可及的事。有時候改變只是從生活中簡單的一步開始：

每天多走一段路開始 減少一杯含糖飲料 晚餐不要吃得太晚 願意陪另一半出門散步

劉醫生特別鼓勵夫妻、情侶、家人或朋友一起運動。健康這條路，很難單打獨鬥。有伴同行，更容易持之以恆；有人一起早起活動，也較不易放棄。即使是周日下午到公園曬曬太陽、流點汗、聊聊天，對自律神經穩定、情緒調節與血糖代謝都有正面影響。現代醫學已明確指出：運動的價值遠不止於消耗熱量。它能改善胰島素敏感性、降低全身發炎反應、增加肌肉質量、促進血管彈性，甚至穩定情緒。有時候，一場輕鬆的散步，就是身體重新修復的起點。