高血糖｜血糖高只是數字？醫生揭高血糖恐釀4大致命後果 小心5大易忽略症狀

平日常常聽到要控制血糖，但其實血糖不只是一個數字，也不是致肥關鍵，而是各種疾病的開端。有醫生指出，許多人對糖尿病的認知停留在「血糖偏高」的層面，但並不了解血糖高導身體的影響。醫生指出，有5大高血糖症狀常被忽略，而且長期血糖控制不佳，更有可能會釀成4大嚴重致命後果。
糖尿病｜血糖高只是數字？高血糖恐釀4大致命後果
營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享指，血糖偏高真正危險的並非血糖數值本身，而是高血糖對血管系統所造成的持續性、不可逆的慢性傷害。當血糖長期處於偏高狀態時，血液中過多的葡萄糖會像糖漿，逐漸侵蝕血管內皮細胞。健康的血管內皮表面光滑，能確保血流順暢；一旦受損，身體便容易進入慢性發炎狀態。之後，低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)更容易沉積於血管壁，形成動脈粥樣硬化。血管逐漸變得狹窄、僵硬、彈性減退。因此，許多血糖控制不佳的患者後續會出現以下4大嚴重後果：
心肌梗塞
腦中風
心絞痛
心臟衰竭
高血糖｜小心5大血糖高易忽略症狀
劉醫生強調，這些血糖高變化甚至在早期通常毫無症狀，胰島素阻抗與代謝失衡的早期警訊也常常被忽略：
容易疲倦
走路會喘
腹部脂肪堆積
睡眠品質下降
飯後經常昏沉
高血糖｜高血糖7大合併疾病
此外，血糖異常者往往同時合併多項代謝問題，包括：
高血壓
高三酸甘油脂血症
非酒精性脂肪肝
內臟脂肪過高
慢性低度發炎
睡眠呼吸中止症
高尿酸血症
這些情況一般是彼此交織出現，形成「代謝症候群」，增加心血管疾病的風險。
高血糖｜3招簡單改善血糖問題
不過，劉醫生表示，改善血糖其實不是遙不可及的事。有時候改變只是從生活中簡單的一步開始：
每天多走一段路開始
減少一杯含糖飲料
晚餐不要吃得太晚
願意陪另一半出門散步
劉醫生特別鼓勵夫妻、情侶、家人或朋友一起運動。健康這條路，很難單打獨鬥。有伴同行，更容易持之以恆；有人一起早起活動，也較不易放棄。即使是周日下午到公園曬曬太陽、流點汗、聊聊天，對自律神經穩定、情緒調節與血糖代謝都有正面影響。現代醫學已明確指出：運動的價值遠不止於消耗熱量。它能改善胰島素敏感性、降低全身發炎反應、增加肌肉質量、促進血管彈性，甚至穩定情緒。有時候，一場輕鬆的散步，就是身體重新修復的起點。