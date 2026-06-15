食水果｜食水果會食到癡肥糖尿病？營養師教3招安心健康食水果

水果中含有果糖，很多人會擔心吸收大量果糖有可能會導致脂肪囤積。有營養師指出，許多人吃太甜的水果時，就會開始擔心吃水果會不會容易胖，甚至導致糖尿病。但其實，有3大方法可以有助安心健康地吃水果，減低對血糖的負擔。
食水果｜食水果會食到癡肥糖尿病？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，隨著水果愈種愈甜，許多人開始擔心吃水果會不會容易胖，甚至導致糖尿病。事實上，水果富含維他命、抗氧化物與膳食纖維，營養師也非常推薦適量攝取。水果中的糖分包含果糖、蔗糖與葡萄糖，其中果糖的甜度最高。但「吃起來很甜」並不代表熱量或總醣量就一定高。以下以每100公克為單位，比較幾種常見水果的營養數據：
香蕉：醣22.1克、熱量85大卡、膳食纖維1.6克
梨：醣14.1克、熱量53大卡、膳食纖維2.1克
菠蘿：醣13.6克、熱量53大卡、膳食纖維1.1克
芒果：醣13.0克、熱量50大卡、膳食纖維1.2克
百香果：醣11.2克、熱量64大卡、膳食纖維5.3克
橙：醣10.0克、熱量40大卡、膳食纖維1.5克
番石榴：醣9.8克、熱量38大卡、膳食纖維3.3克
西瓜：醣8.0克、熱量33大卡、膳食纖維0.3克
因此，不能用「甜不甜」來判斷是否會胖。
食水果｜水果GI值與血糖波動
營養師高敏敏解釋指，GI值(升糖指數)代表食物吃下去後血糖上升的速度。GI值愈低，血糖波動愈小。不同水果的GI值範圍如下：
低GI(＜55，對血糖影響小)：車厘子、西柚、蘋果、橙、奇異果
中GI(55～70，影響中等)：士多啤梨、香蕉、桃、芒果、菠蘿、木瓜
高GI(＞70，血糖波動較大)：西瓜、榴槤、荔枝、龍眼
食水果｜營養師教3招安心健康食水果
如果要健康地吃水果，便要遵從3大原則：
控制份量：每日建議攝取2至3份水果。每份約一個拳頭大小，或飯碗八分滿。
優先選擇低GI、高纖維的水果：例如奇異果、蘋果、百香果，有助於延緩血糖上升。
避免果汁與果乾：果汁與果乾在加工過程中流失了大量纖維，且糖分吸收速度快，容易造成血糖波動。
食水果｜吃水果時2大要點
營養師提醒，吃水果時也要留意以下2大要點：
糖尿病患者吃水果的時間：建議不要在飯後馬上吃水果，而是在飯後一小時或運動後當點心補充，這樣可以避免餐後血糖迅速飆升，同時防止低血糖。
注意份量：即使是低GI或高纖維的水果，吃過量一樣會影響血糖與熱量平衡。學會控制份量、選對時間，水果就能吃得安心又健康。