食水果｜食水果會食到癡肥糖尿病？營養師教3招安心健康食水果

水果中含有果糖，很多人會擔心吸收大量果糖有可能會導致脂肪囤積。有營養師指出，許多人吃太甜的水果時，就會開始擔心吃水果會不會容易胖，甚至導致糖尿病。但其實，有3大方法可以有助安心健康地吃水果，減低對血糖的負擔。

食水果｜食水果會食到癡肥糖尿病？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，隨著水果愈種愈甜，許多人開始擔心吃水果會不會容易胖，甚至導致糖尿病。事實上，水果富含維他命、抗氧化物與膳食纖維，營養師也非常推薦適量攝取。水果中的糖分包含果糖、蔗糖與葡萄糖，其中果糖的甜度最高。但「吃起來很甜」並不代表熱量或總醣量就一定高。以下以每100公克為單位，比較幾種常見水果的營養數據：