調查揭三大肺病迷思 逾三成人混淆哮喘慢阻肺

本港常見的肺病包括肺癌、慢性阻塞性肺病(慢阻肺病)及肺纖維化等，惟港人對此認知不足。有團體就常見肺病的認知情況進行問卷調查，結果發現67.6%被訪者對慢阻肺病與哮喘認知不足，也對肺癌及肺纖維化的症狀及治療存在誤解，認為公眾對肺病的認知有待提升。 訪問近千五人 香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院(港澳分會)於今年2月27日至5月26日期間，以網上問卷訪問了1,403名受訪者，以揭示常見的呼吸系統健康謬誤，及提升公眾對流感疫苗及肺部健康的關注。

慢阻肺不可逆 慢阻肺病為本港十大致命疾病之一，年逾千人身亡，患者以長者為主，60歲或以上人士患病率高達25.9%。但調查結果顯示，32.6%受訪者誤以為哮喘及慢阻肺症的症狀與病理一樣。香港胸肺基金會副主席林志良醫生指，哮喘氣道阻塞源於過敏反應引發的氣道發炎，屬於可逆性，只要透過支氣管擴張劑或抗炎藥物，氣管可恢復正常水平；而慢阻肺病是因長期吸煙或接觸有害氣體，導致肺部組織與支氣管發生永久性結構破壞，屬不可逆轉，就算戒煙及藥物治療，只可緩解症狀、減慢病情惡化，但無法讓受損的肺泡與氣管復元。

林志良提醒，患者不應因病情而多休息少運動，在病情受控的前提下，就該進行規律且適度的運動，能改善心肺功能，訓練呼吸肌肉，提升身體運用氧氣的效率。 不知早期肺癌無症狀 港人對肺癌認知亦不足，有33.6%受訪者不知照Ｘ光未必可發現早期肺癌，使用低劑量電腦斷層掃描(LDCT)可提高診斷率，另有24.1%人認為咳嗽或呼吸困難是早期肺癌明顯症狀。香港胸肺學會會長雷美詩醫生稱，直徑少於1厘米腫瘤在X光下難以辨識，尤其腫瘤若在這些器管後方或下方易被遮蔽，因此一般的胸部X光無法發現早期肺腫瘤，針對高危群組建議接受LDCT，以檢測早期肺癌。另外，肺部深處缺乏痛覺神經，加上早期腫瘤過細，未壓迫到氣管或血管，無症狀的情況下令早期肺癌難以被察覺。