腰膝酸軟無力！筋骨退化要識補！大學實證「鹿筋」有效改善關節痛 強筋骨對抗退化

年紀愈大，身體是否開始愈來愈「不受控」？以前行幾公里都輕鬆應付，但如今只是落樓下街市，行到一半便已雙腳發軟、提不起力；上落樓梯時亦變得明顯吃力，膝頭動不動就酸軟無力，只能扶著扶手一級一級慢慢行。有時坐得耐，再站起身那一刻，腰部彷彿被卡住，要抖一抖先用到力！ 不只是行動變得遲緩，關節痛、四肢無力亦開始反覆出現，甚至逐漸影響日常生活。很多人以為這只是年紀增長的自然現象，但其實這些變化很可能是身體在告知你：「你的筋骨正在退化！」

腰膝酸軟、關節無力 中醫解釋：或與筋骨失養有關！ 中醫強調「肝主筋、腎主骨」，隨著年齡增長，肝腎功能逐漸轉弱，氣血供應不足，筋骨關節便難以得到充足滋養。筋腱會像用久了的橡皮筋一樣，慢慢失去彈性與柔韌度，同時關節潤滑減少，在長期活動壓力下磨損加劇，容易出現僵硬、腫痛及活動困難，繼而引發腰膝酸軟、手腳麻痺、抽筋及筋骨無力等問題。 要改善筋骨退化問題，中醫強調需由「補肝腎、養氣血、強筋骨」入手。而鹿筋性溫，入肝腎二經，《本經逢原》亦記載鹿筋能「大壯筋骨、利關節、養血通經絡」，再加上鹿筋富含骨膠原蛋白及多種氨基酸，有助促進血液循環，提升筋腱韌性與彈性，對關節痛、腰脊疼痛、筋骨無力、手腳抽筋、筋骨酸痛退化及痺痛等效果顯著。

大學科研實證鹿筋 有效改善關節痛，筋骨退化 除了傳統中醫典籍記載外，現代科學研究亦同樣證實「鹿筋」對關節健康具有幫助。不過市面產品質素參差，要真正發揮功效，選擇來源可靠及經科研驗證的產品非常重要。紐西蘭頂級鹿筋製成的【正品鹿筋骨痛丸】，獲本港大學生命科學部研究團隊進行長達半年的實證測試，證實當中的抗氧化成分有助保護關節細胞，減少受損，同時改善關節勞損、舊患及慢性退化問題。只要持續每日服用，有助緩解關節疼痛與無力，從根源對抗筋骨退化。

切忌只止痛！揀錯方法 關節問題難斷尾 不少人面對關節痛時，仍習慣依賴葡萄糖胺或止痛貼等方法，但這些方式往往各有局限。葡萄糖胺主要針對軟骨修復，對由筋骨失養引起的問題幫助較為單一；而止痛貼亦只屬短暫紓緩，未能改善筋骨血液循環及結構問題，一旦停用，便容易再次復發。 相比之下，【正品鹿筋骨痛丸】則由內調理筋骨，除了紐西蘭鹿筋外，亦加入鹿骨鈣、櫻桃萃取及南極磷蝦油等天然成分，全方位兼顧筋骨需要，為其補充營養之餘，同時強化筋腱韌性、促進關節潤滑及紓緩不適，做到「強筋、止痛、潤滑、補鈣」綜合效果，幫助由根源改善關節無力及退化問題。

素人用家實證 關節回復靈活有力 Cindy

Cindy表示，「年紀大唔夠腳骨力，真係見到斜路樓梯都驚！」但在老友記介紹後，每日服用【正品鹿筋骨痛丸】，現在上落樓梯變得有力順暢，膝頭不再容易發軟，不需要頻繁停低休息。 劉太