研究：規律飲咖啡可改善情緒 降壓力及焦慮

不少人習慣每天至少飲一杯咖啡提神，除了提神的作用，最近有研究指出，對腸道與大腦之間的連結產生正面影響，規律地飲咖啡可以影響腸道微生態，並對情緒及壓力產生作用。

微生物組研究機構APC Microbiome Ireland的科學家早前就針對31名有飲咖啡習慣的健康成人(每天約飲3至5杯)；及另外31名不飲咖啡的人士進行比較研究，同時透過心理測驗、飲食與咖啡因攝取紀錄，以及糞便與尿液樣本，觀察其腸道菌相及與心理狀態變化。

研究共同作者John Cryan指，近年大眾對於腸道健康的關注大幅提升，亦開始理解腸道消化系統與心理健康之間的關聯。

飲咖啡｜未必與咖啡因有關

飲咖啡組在停止飲咖啡兩同後再恢復飲用，結果發現，他們在壓力、抑鬱及衝動等指標均比未飲咖啡者低，即代表咖啡有助改善情緒，由於咖啡同時包括含咖啡因與無咖啡因，因此效果不完全取決於咖啡因。

研究亦發現，有飲咖啡習慣對於腸道微生態具明顯影響，規律飲用咖啡會改變腸道菌相組成，使某些特定細菌數量增加，包括協助胃腸道酸分泌有關的Eggerthella與膽汁酸生成的Cryptobacterium curtum，可抑制有害菌，降低感染風險。

近年不少人透過飲食調整來維持消化系統平衡，John Cryan認為，咖啡亦有潛力成為健康均衡飲食中的輔助性介入方式。