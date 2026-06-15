浸大研究：中藥爵床屬可抗病毒 包括禽流感、新冠及伊波拉

人畜共患疾病不時爆發，惟目前抗病毒獸藥的選項有限，大部分只針對單一病毒或動物物種。香港浸會大學最新研究發現，爵床屬中藥植物的提取物具有強效抗病毒特性，經驗證確認可有效抑制多種引致人畜共患疾病的病毒，包括禽流感病毒、新型冠狀病毒和伊波拉病毒。

對公共衛生構成重大威脅 浸大研究團隊認為，由病毒感染引致的人畜共患疾病，為農業及寵物行業帶來持續性的風險，有機會造成重大的經濟損失；傳染農場動物的病毒亦存有傳播人類，引發致命新型傳染病的風險，對公共衛生構成重大威脅。 浸大中醫藥學院副院長(教與學)及中醫藥講座教授張宏杰領導的研究團隊，評估了逾5,000種熱帶植物的抗病毒特性，結果發現爵床屬中藥植物，呈現高效的抗病毒特性。其中爵床屬中藥植物Justicia procumbens提取物，對H5N1禽流感病毒的抑制作用尤為顯著。

可對抗多種病毒 透過結構比較分析後，團隊發現爵床屬中藥植物的抗病毒活性成分為一種木脂素類化合物。這類天然物質已被確認具有廣泛的生物活性。它能透過抑制胞內體(細胞內的分選胞器)的酸化過程，阻斷病毒入侵宿主細胞的關鍵步驟，從而阻礙病毒在細胞內複製。 這一抗病毒機制，讓單一化合物能夠對抗多種病毒，其效力受到病毒突變出現抗藥性影響的機會亦較低。這些重要特質，令爵床屬中藥植物的提取物對於多種病毒均能發揮廣泛的抗病毒效力，包括禽流感病毒、新型冠狀病毒、伊波拉病毒，以及登革熱、日本腦炎和寨卡等蚊媒傳播病毒。