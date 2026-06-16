夜鬼必睇！研究：夜瞓常伴隨不良生活習慣 與心血管風險有關

研究顯示，晚睡型族群心血管健康評分落入較差區間的機率比中間型高出約79%，罹患心臟病或中風的風險也增加約16%。

夜晚才是一天的開始？愈夜愈清醒的「夜貓子」要特別留意，CNN報道，最新研究觀察發現，習慣晚睡的人，心血管健康風險相對較高，推測與作息不規律的人可能更容易養成不良的生活習慣有關，且相關趨勢在中高齡族群、尤其女性身上更明顯。專家提醒，該研究結果不代表夜貓子一定會罹患心血管疾病，但還是要多加留意生活形態不佳的潛在長期影響。

受試者依「時型」(chronotype)分為三組，即早起型、晚睡型，和介於兩者之間的中間型。研究作者之一、美國布萊根婦女醫院Sina Kianersi研究員說明，時型指的是個體因生理時鐘的影響，自然形成的對睡眠時間和晝夜節律的偏好。

研究顯示，晚睡型族群心血管健康評分落入較差區間的機率比中間型高出約79%，罹患心臟病或中風的風險也增加約16%，尤其在女性族群中，晚睡型與心血管風險之間的關聯性更為明顯。研究也發現，追蹤期間早起型族群罹患心臟疾病與有不良生活習慣的機率，都比中間型低約5%。

研究同時使用美國心臟協會提出的「生命八要素」(Life’s Essential 8)作為心血管健康評估指標，包括飲食、運動、睡眠品質、體重、膽固醇、血糖、血壓與是否吸菸，評分範圍為0到100分，分數愈高代表心血管健康狀況愈佳。

推測 2 點為可能原因 強調僅為觀察性研究

研究也指出，晚睡型族群通常伴隨有不良的生活習慣，如飲食不健康、運動量不足與吸煙等。此外，美國西北大學醫學院神經內科暨睡眠醫學Sabra Abbott副教授也表示，習慣晚睡作息的人可能睡眠、進食與光照暴露的時間都較不規律，這些因素都可能進一步影響心血管健康。

Kianersi研究員強調，上述研究主要針對中老年人，至於相關發現是否適用於年輕人，則還需要更多研究提供佐證。另外，該研究為觀察性研究，相關發現無法證明特定的時型會直接導致心血管健康狀況下降或增加心血管風險。