內褲愈鬆身愈好？醫生建議男性選購3原則 下面痕更要注意

「醫生，我都穿很寬鬆的內褲，為甚麼胯下那邊還是不舒服？」最近天氣濕悶，書田診所副院長、泌尿科醫生洪峻澤說，診間中有胯下搔癢問題的患者不分年紀，男性私密處若長時間被汗水浸濕，加上行動導致皮膚頻繁摩擦，更可能使相關問題浮現。在此情況下，內褲選擇就顯得相當重要，他建議可選擇布料吸濕、彈性貼身，並能卡入胯下、隔開陰囊與大腿內側皮膚的種類，幫助維持局部乾爽。

內褲挑選 3 原則 彈性、貼身、卡入胯下 洪峻澤醫生表示，內褲是能幫助私密處皮膚排汗，並與增加舒適度有關的生活用品之一。以男性為例，挑選內褲時可針對布料留意3個原則，分別是「有彈性」、「貼身」與「能卡入胯下」。他進一步說明，只講求貼身但無彈性的內褲，容易使皮膚產生繃緊不適感，若有彈性且能貼合身體，穿著上可能較舒適，也較能發揮吸濕排汗的作用。 胯下汗水累積 嚴重恐合併真菌感染 至於內褲「能否卡入胯下」則與男性身體結構有關。洪峻澤醫生說，男性陰囊和大腿內側接觸的皮膚皺摺處，是易堆積汗水的位置之一，這個位置若長時間潮濕，可能出現胯下搔癢，嚴重時甚至可能合併真菌感染。尤其夏天氣溫高、流汗量增加，加上天氣時有陣雨，相關問題也較容易浮現，因此內褲布料若能卡入胯下，一方面可吸收汗水，另一方面也能把陰囊皮膚與大腿內側皮膚隔開，讓局部維持較乾燥的狀態。

三角褲包覆有限 丁字褲保護作用較低 洪峻澤醫生也提到，男性常見內褲種類包含三角褲、四角褲、丁字褲等，但並不是只要有穿就好。其中三角褲可能因包覆皮膚面積較小，對胯下與大腿內側等區域的吸濕效果可能有限；而丁字褲對部位的保護作用可能更低，也有部分人僅將其作為裝飾用途，而非一般生活用品。

寬鬆不等於排汗佳 醫用排汗衫解釋迷思 也有不少人以為穿較寬鬆的內褲可能較通風，所以排汗效果佳，但這是常見迷思。洪峻澤醫生以排汗衫舉例，貼身的吸濕排汗衫，比不穿衣服更能讓汗水被布料吸收並蒸發，內褲也有類似概念。若只是版型寬鬆，但布料沒有貼合皮膚，反而不一定能幫助排除汗水。 割包皮後怎麼穿？貼身內褲可能提供包覆感 至於男性割包皮後是否應避免穿內褲，或改穿回寬鬆版型的內褲，洪峻澤醫生表示，不少男性在術後因龜頭較敏感而對貼身衣物有所顧慮，但他認為，彈性貼身的內褲反而可提供組織包覆感，也與減少術後不適有關，但仍須依個別恢復情況而定。