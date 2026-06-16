旅行病毒｜去旅行小心中招！8大台灣/日本/韓國/東南亞當地病毒 感染恐致命 醫生教3招保命

旅行病毒｜去旅行小心中招！8大台灣/日本/韓國/東南亞當地病毒 感染恐致命 醫生教３招保命

外出旅行要小心感染，以免樂極生悲！有醫生指出，旅行時會令自己暴露於不同於本地的病毒環境中，而且整個人心態都放鬆，可能會令病毒有機可乘入侵身體。醫生指出，台灣/日本/韓國/東南亞等熱門旅遊地方共有8大病毒要提防，甚至有可能會有致命風險。他推介有3大方法有助免受感染。

旅行病毒｜8大台灣/日本/韓國/東南亞當地病毒感染恐致命 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人出外前擔心行李超重、航班延誤或住宿品質，但從醫學角度來看，更值得關注的是可能暴露於不同於本地的病毒環境。旅行只是換了一種感染風險的型態。以下依旅遊目的地分為東北亞與東南亞，整理常見病毒及其傳播特性： 東北亞地區(如台灣、日本、韓國) 1. 呼吸道病毒(最常見) 流感病毒(甲/乙型)：冬季與春季為高峰期，機場、大眾運輸工具為高風險場域。

新冠病毒(SARS-CoV-2)：呈現波浪式流行，密閉空間仍具傳播風險。 腺病毒：症狀類似普通感冒，好發於兒童與年輕成人。 2. 腸胃道病毒 諾如病毒：日本、韓國餐飲業及團體旅遊中常見，造成急性腸胃炎。

輪狀病毒：為嬰幼兒腹瀉的主要病原之一。 3. 神經與兒童相關病毒 腸病毒(含EV71型)：台灣、中國、韓國夏秋季節較活躍。

麻疹病毒：仍可經由境外移入引發零星群聚感染。 4. 人畜共通病毒(較少見但需留意) 漢他病毒：東北中國、韓國、蒙古等地，經接觸鼠類排泄物感染。

東北亞旅遊重點提醒：冬季防呼吸道感染，夏季防腸病毒與諾如病毒。戴口罩與勤洗手遠比補充保健品有效。 東南亞地區(如泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨等) 1. 蚊媒病毒(最大特色) 登革熱：幾乎全年有風險，遍及所有東南亞國家。

基孔肯雅病毒：症狀為發燒合併劇烈關節痛。

寨卡病毒：對孕婦影響尤為重大，可能導致胎兒小頭畸形。

日本腦炎病毒：鄉村地區或長期停留、戶外活動者風險較高。 2. 腸道與食源性病毒 諾如病毒

甲型肝炎病毒：生食、路邊攤飲食為主要感染途徑。 3. 呼吸道病毒 流感病毒、新冠病毒、副流感病毒、呼吸道融合病毒(RSV)等，與東北亞相似。 4. 少見的病毒 禽流感病毒(如H5N1)：接觸活禽市場者風險增加。

尼帕病毒：極罕見但致死率高，曾於馬來西亞、印尼、印度部分地區出現。

東南亞旅遊重點提醒：防蚊措施優先於防疫。未被蚊蟲叮咬，遠比服用任何藥物都重要。