旅行病毒｜去旅行小心中招！8大台灣/日本/韓國/東南亞當地病毒 感染恐致命 醫生教3招保命

外出旅行要小心感染，以免樂極生悲！有醫生指出，旅行時會令自己暴露於不同於本地的病毒環境中，而且整個人心態都放鬆，可能會令病毒有機可乘入侵身體。醫生指出，台灣/日本/韓國/東南亞等熱門旅遊地方共有8大病毒要提防，甚至有可能會有致命風險。他推介有3大方法有助免受感染。
旅行病毒｜8大台灣/日本/韓國/東南亞當地病毒感染恐致命
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人出外前擔心行李超重、航班延誤或住宿品質，但從醫學角度來看，更值得關注的是可能暴露於不同於本地的病毒環境。旅行只是換了一種感染風險的型態。以下依旅遊目的地分為東北亞與東南亞，整理常見病毒及其傳播特性：
東北亞地區(如台灣、日本、韓國)
1. 呼吸道病毒(最常見)
流感病毒(甲/乙型)：冬季與春季為高峰期，機場、大眾運輸工具為高風險場域。
新冠病毒(SARS-CoV-2)：呈現波浪式流行，密閉空間仍具傳播風險。
腺病毒：症狀類似普通感冒，好發於兒童與年輕成人。
2. 腸胃道病毒
諾如病毒：日本、韓國餐飲業及團體旅遊中常見，造成急性腸胃炎。
輪狀病毒：為嬰幼兒腹瀉的主要病原之一。
3. 神經與兒童相關病毒
腸病毒(含EV71型)：台灣、中國、韓國夏秋季節較活躍。
麻疹病毒：仍可經由境外移入引發零星群聚感染。
4. 人畜共通病毒(較少見但需留意)
漢他病毒：東北中國、韓國、蒙古等地，經接觸鼠類排泄物感染。
東北亞旅遊重點提醒：冬季防呼吸道感染，夏季防腸病毒與諾如病毒。戴口罩與勤洗手遠比補充保健品有效。
東南亞地區(如泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨等)
1. 蚊媒病毒(最大特色)
登革熱：幾乎全年有風險，遍及所有東南亞國家。
基孔肯雅病毒：症狀為發燒合併劇烈關節痛。
寨卡病毒：對孕婦影響尤為重大，可能導致胎兒小頭畸形。
日本腦炎病毒：鄉村地區或長期停留、戶外活動者風險較高。
2. 腸道與食源性病毒
諾如病毒
甲型肝炎病毒：生食、路邊攤飲食為主要感染途徑。
3. 呼吸道病毒
流感病毒、新冠病毒、副流感病毒、呼吸道融合病毒(RSV)等，與東北亞相似。
4. 少見的病毒
禽流感病毒(如H5N1)：接觸活禽市場者風險增加。
尼帕病毒：極罕見但致死率高，曾於馬來西亞、印尼、印度部分地區出現。
東南亞旅遊重點提醒：防蚊措施優先於防疫。未被蚊蟲叮咬，遠比服用任何藥物都重要。
旅行病毒｜醫生教３招保命
黃醫生總結指出，東北亞的病毒潛伏於呼吸道與餐桌；而東南亞的病毒則早已附著於蚊蟲身上。不過，他表示，亦不需過度恐慌，但務必認知自身所處的風險環境。他提出3項核心防護建議：
出發前了解目的地的流行病原體。
口罩、勤洗手、防蚊措施遠比任何保健品更有保護力。
回港後2至21天內若出現發燒、腹瀉、關節痛等症狀，就醫時務必主動告知旅遊史。