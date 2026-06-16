熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Jun-16 07:00
更新：2026-Jun-16 07:00

旅行病毒｜去旅行小心中招！8大台灣/日本/韓國/東南亞當地病毒 感染恐致命 醫生教3招保命

分享：
SPRING 03

旅行病毒｜去旅行小心中招！8大台灣/日本/韓國/東南亞當地病毒 感染恐致命 醫生教３招保命

adblk4

外出旅行要小心感染，以免樂極生悲！有醫生指出，旅行時會令自己暴露於不同於本地的病毒環境中，而且整個人心態都放鬆，可能會令病毒有機可乘入侵身體。醫生指出，台灣/日本/韓國/東南亞等熱門旅遊地方共有8大病毒要提防，甚至有可能會有致命風險。他推介有3大方法有助免受感染。

旅行病毒｜8大台灣/日本/韓國/東南亞當地病毒感染恐致命

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人出外前擔心行李超重、航班延誤或住宿品質，但從醫學角度來看，更值得關注的是可能暴露於不同於本地的病毒環境。旅行只是換了一種感染風險的型態。以下依旅遊目的地分為東北亞與東南亞，整理常見病毒及其傳播特性：

東北亞地區(如台灣、日本、韓國)

1. 呼吸道病毒(最常見)

  • 流感病毒(甲/乙型)：冬季與春季為高峰期，機場、大眾運輸工具為高風險場域。

adblk5

  • 新冠病毒(SARS-CoV-2)：呈現波浪式流行，密閉空間仍具傳播風險。

  • 腺病毒：症狀類似普通感冒，好發於兒童與年輕成人。

    • 2. 腸胃道病毒

    • 諾如病毒：日本、韓國餐飲業及團體旅遊中常見，造成急性腸胃炎。

    • 輪狀病毒：為嬰幼兒腹瀉的主要病原之一。

    3. 神經與兒童相關病毒

    • 腸病毒(含EV71型)：台灣、中國、韓國夏秋季節較活躍。

    • 麻疹病毒：仍可經由境外移入引發零星群聚感染。

    4. 人畜共通病毒(較少見但需留意)

    • 漢他病毒：東北中國、韓國、蒙古等地，經接觸鼠類排泄物感染。

    adblk6

  • 東北亞旅遊重點提醒：冬季防呼吸道感染，夏季防腸病毒與諾如病毒。戴口罩與勤洗手遠比補充保健品有效。

    • 東南亞地區(如泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨等)

    1. 蚊媒病毒(最大特色)

    • 登革熱：幾乎全年有風險，遍及所有東南亞國家。

    • 基孔肯雅病毒：症狀為發燒合併劇烈關節痛。

    • 寨卡病毒：對孕婦影響尤為重大，可能導致胎兒小頭畸形。

    • 日本腦炎病毒：鄉村地區或長期停留、戶外活動者風險較高。

    2. 腸道與食源性病毒

    • 諾如病毒

    adblk7

  • 甲型肝炎病毒：生食、路邊攤飲食為主要感染途徑。

    • 3. 呼吸道病毒

    • 流感病毒、新冠病毒、副流感病毒、呼吸道融合病毒(RSV)等，與東北亞相似。

    4. 少見的病毒

    • 禽流感病毒(如H5N1)：接觸活禽市場者風險增加。

    • 尼帕病毒：極罕見但致死率高，曾於馬來西亞、印尼、印度部分地區出現。

    • 東南亞旅遊重點提醒：防蚊措施優先於防疫。未被蚊蟲叮咬，遠比服用任何藥物都重要。

    諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜傳播途徑（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜症狀及潛伏期（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜治理方法（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜預防方法（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜預防方法（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜預防方法（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜預防方法（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜預防方法（am730製圖）

    旅行病毒｜醫生教３招保命

    黃醫生總結指出，東北亞的病毒潛伏於呼吸道與餐桌；而東南亞的病毒則早已附著於蚊蟲身上。不過，他表示，亦不需過度恐慌，但務必認知自身所處的風險環境。他提出3項核心防護建議：

    1. 出發前了解目的地的流行病原體。

    2. 口罩、勤洗手、防蚊措施遠比任何保健品更有保護力。

    3. 回港後2至21天內若出現發燒、腹瀉、關節痛等症狀，就醫時務必主動告知旅遊史。

    恭喜你！獲取1分 !

    更多積分任務