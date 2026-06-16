低血壓｜女子起床頭暈險失足倒地 長者跌1次恐失自理能力 醫生教3個實證有效的預防動作

站起來容易暈眩要如何解決？有醫生分享一宗案例指，一名女子起床時眼前一黑，不慎失足倒地。這種短暫暈眩稱為 「初發性姿勢性低血壓」。醫生提醒，一旦是長者出現這個問題，有可能失足1次就會喪失自理能力，所以不能忽視。醫生指出，有3大動作，有實證證實可有效的預防這種情況。

低血壓｜女子起床頭暈險失足倒地 腎臟專科醫生林軒任在其facebook專頁上分享指，該名78歲女子表示自己上周半夜起床去廁所時，從床上站起來的時候，頭暈，沒扶好，差點摔倒，並展示膝蓋上一片帶有紫色的瘀青。 低血壓｜頭暈未必是「缺血」 林醫生指出，許多人認為眼前發黑、站起時頭暈就是貧血。但事實上，從蹲姿、坐姿或躺姿快速起身瞬間出現的短暫暈眩，多數時候並非「血液不足」，而是「血液來不及輸送到大腦」。醫學上，這個現象稱為 「初發性姿勢性低血壓」(Initial Orthostatic Hypotension, IOH)，定義為站立後15秒內收縮壓瞬間下降超過40mmHg，通常在30秒內自行恢復。然而，這短短幾秒足以讓人眼前發黑、耳鳴、下肢無力，甚至昏厥跌倒。

他形容，人體的血液循環類似一棟舊公寓的供水系統，心臟是頂樓的水塔，血管是牆內的水管，而大腦則是最頂層的住戶，最容易因水壓不足而斷水。當蹲下時，腿部血管受體重壓迫，血流受阻、部分血液滯留於下肢。當您站起來的瞬間，大腿肌肉用力撐起身體，導致肌肉內的血管突然擴張(vascular dilation)，猶如原本擰緊的水管瞬間鬆開，大量血液湧向下肢。此時心臟(水塔)雖努力將血液向上輸送，但壓力已來不及補足，大腦(頂樓住戶)因而短暫缺水，引發暈眩、黑矇及聽力悶脹感。

加拿大研究團隊利用都卜勒超音波實測發現，從蹲姿站起的瞬間，腿部血管阻力下降高達42%——身體並非不努力，而是反應時間不足。

低血壓｜為甚麼「蹲下後站起」特別容易誘發？ 林醫生解釋，相較於從躺或坐姿起身，蹲下後站起最容易引發IOH，原因有三： 蹲姿對腿部血管壓迫最強，血液最容易滯留下肢。 從蹲到站需要腿部肌肉瞬間出力，導致血管擴張最為劇烈。 身體垂直距離長，重力作用最需克服。 因此，日常動作如掃地後起身、上完廁所、田間拔草、拜神後站立，往往是跌倒風險最高的時刻。荷蘭一篇收錄250名「不明原因暈厥」患者的回顧研究指出，相當高比例其實是未被診斷的IOH，而非患者「天生敏感」或「裝病」。

低血壓｜醫生教3個實證有效的預防動作 林醫生指出，有3個實證有效的預防動作： 蹲下後緩慢起身：切勿急躁，理想速度為3至5秒內慢慢站起，給予心臟足夠的反應時間。 站起後立即收縮下肢肌肉：夾緊臀部、繃緊大腿，並維持10秒。此即 「下半身肌肉緊張法」(Lower Body Muscle Tensing, LBMT)。2007年荷蘭一項隨機對照研究顯示，此簡單動作可將站起後的最低血壓提升19mmHg，且10位患者中有8位症狀明顯減輕。 保持充足水分：腎功能正常且無需限鹽者，每日應飲水1,500至2,000毫升。脫水狀態下IOH發生率可達數倍。

低血壓｜不容忽視老年人與藥物的風險 系統性回顧指出，65歲以上長者的IOH盛行率約15%至25%，75歲以上更高。許多長者甚至未感覺到頭暈就直接跌倒。尤其需注意以下藥物的影響： 降血壓藥：α阻斷劑、某些鈣離子通道阻斷劑 利尿劑：與姿勢性低血壓風險關聯最強 三環抗抑鬱劑：可使風險增加6倍 在腎臟科門診中常見：透析後患者因體內水分驟減，一站起來就頭暈；服用多種降壓藥的長者，蹲下拔草後險些跌倒；獨居老人凌晨起床上廁所，腳一軟便造成髖骨骨折。對年長者而言，一次跌倒，可能就是生活自理能力的終點。