日前泰國爆發甲型肝炎疫情，令不少準備前往當地旅遊的市民憂心忡忡。腸胃肝臟科專科醫生李恒輝提醒，「甲型肝炎最常見是進食受污染的海鮮、未煮熟的食物或受污染的水源而感染。而且即使食物本身未有受污染，若處理食物的人受感染，如廁後沒有把雙手洗淨，傳遞食物時便會傳染。甲型肝炎嚴重者可引致肝衰竭，甚至需要換肝續命，切勿掉以輕心。」 症狀可輕可重 甲型肝炎的臨床表現差異很大，不一定有病徵，患者可能受感染後也不知道。部分患者只有輕微的腸胃炎症狀，如腹瀉、嘔吐、發燒，數天便消失，容易被誤以為普通腸胃炎。「然而，嚴重者可出現劇烈肝發炎，身體疲乏、食慾不振，並出現黃疸」。李恒輝特別提到一個典型徵兆，「小便會變得如普洱茶般深色；大便則變成白色。」

甲型vs乙型肝炎 不少市民對甲型與乙型肝炎的分別感到困惑。李恒輝澄清，「兩者是不同的病毒，乙型肝炎主要經血液或體液傳播，包括性接觸、輸血、使用受感染的醫療儀器，中國人最常見的是母嬰感染。」 至於嚴重程度的差異，甲型肝炎只會急性感染，痊癒後便是終身免疫。至於乙型肝炎也有急性感染，但是很多時候它由急性變成慢性的感染，即是說乙型肝炎病毒長存於身體，有可能引起肝癌、肝硬化，需要長期護理。」

嚴重者須換肝 甲型肝炎最嚴重的後果是肝衰竭。李恒輝指，「當肝發炎至失去功能，身體沒機會讓肝復元，便可引致生命危險，需要換肝才可以延續生命。」他特別提醒，肝病患者如乙型肝炎帶菌者，若再感染甲型肝炎，肝臟就會更加容易受不了。 李恒輝警告，肝臟受損時應盡量避免服用不必要的藥物，「絕大部分的藥物都要經過肝臟才能分解排走，若肝臟無法分解藥物，會令體內積聚過多藥物，反過來加重肝臟負擔。」 終身免疫方法 網上流傳不熬夜、喝咖啡有助預防甲型肝炎，李恒輝直言這說法沒有科學根據。「唯一可預防的方法就是接種疫苗或盡量避免接觸到病毒。」甲型肝炎疫苗需要接種兩針，通常打完第一針後半年再打第二針，完成兩針後基本上可終身免疫。