抗癌點食叫啱？拆解「愈清愈好」迷思 營養師提醒患者 療程期間應留意免疫營養！

不少癌症患者在接受治療期間，會刻意選擇「少油、少鹽、少糖」的清淡飲食，希望減輕身體負擔。然而，註冊營養師Joanne Chan指出，清淡飲食是可以的，不過同時要注意熱量及蛋白質攝取是否足夠；集中進食這類清淡食物，若營養攝取不足，對癌腫患者而言，未必有助身體應付治療期間的消耗，甚至有機會影響體力及療程進展。 謬 誤 一：治療期間愈清淡愈好？ 不少患者的日常飲食，尤其早餐，往往以麵包、麥皮、粥或米粉等澱粉質、穀物類為主。這類食物雖然容易入口，但主要是碳水化合物，容易忽略蛋白質攝取。Joanne解釋「清淡」常被誤會為只吃澱粉質的食物，其實是需要均衡攝取不同營養。對癌症患者而言，治療期間身體處於高消耗狀態，對蛋白質的需求較一般人高，用以支援體力、組織修復及免疫系統運作。若長期只依賴澱粉質而缺少更重要的蛋白質，未必能滿足治療期的實際需要。

謬誤二：癌症患者攝取蛋白質量應該較多？定需要減少？ 不少患者及家屬對蛋白質攝取感到矛盾，一方面知道治療期間身體消耗大，理應補充更多；另一方面，隨着年齡增長及食量下降，實際攝取反而愈來愈少。當活動量下降、肌肉建立能力減弱，加上進食份量縮減，容易導致蛋白質攝取不足，令肌肉流失加快。

Joanne指出，根據WHO指引，健康成年人每日蛋白質建議攝取量約為0.8g/kg體重；而ESPEN（歐洲臨床營養學會）針對癌症患者的臨床營養指南建議，在治療期間蛋白質攝取量應提高至約1.0–1.5 g/kg體重1，以維持肌肉量及改善營養狀態。若以每公斤體重1.5克計算，即一位50公斤的患者，每日就攝取75克蛋白質量（等於約10隻雞蛋的蛋白質量）。對長者患者而言，更需要有意識補充足夠而優質的蛋白質，以支援身體應付治療期間的消耗。 謬 誤 三：一般健康飲食已足夠？

不少人以為，只要依循一般均衡飲食原則，便足以應付治療期間需要。但Joanne表示，癌症患者的營養需求實際上高於一般人，例如一名體重約50公斤的患者，每日所需能量約為1,500卡路里，相等於四至五碗飯的熱量。

不過，治療期間患者常出現食慾不振、味覺改變或口腔不適，令進食量大幅下降，形成「身體需要更多營養，但實際攝取卻減少」的矛盾情況。即使刻意選擇雞蛋、肉碎等較易入口的食物補充，整體攝取量仍未必足以支撐治療需要，長遠或影響體力及整體狀態。

營養師建議：癌症患者應留意 3 大免疫營養 除了基本能量與蛋白質外，治療期間亦可留意與免疫及修復相關的營養攝取，才能全面地支援身體應對治療帶來的不適。 （一）、精氨酸 精氨酸是蛋白質的重要組成部分，與免疫功能及組織修復密切相關，有助提升免疫細胞活性2，並支援受損組織的癒合3，從而維持身體的修復能力。 （二）、核苷酸 核苷酸則屬於細胞的重要元素，與免疫系統運作息息相關，有助支援白血球生成及維持免疫功能，同時促進細胞更新，協助身體應對消耗。

（三）、 Omega ‑ 3 魚油 至於 Omega‑3 魚油，具抗炎作用4，有助調節身體發炎反應，並可改善食慾5情況，對進食量受影響的患者提供一定幫助。 這三大免疫營養都在歐洲腸外腸內營養學會（ESPEN）的建議中; 有醫究支持三大免疫營養，包括精氨酸、核苷酸及Omega‑3魚油，有助提升白血球指數6及T淋巴細胞水平，增強免疫細胞活性7。臨床數據亦顯示，相關營養配方有助紓緩治療期間常見的副作用8，例如口腔黏膜炎的出現率可降至約16%，令治療期間較易維持營養攝取。

治療期營養管理 不只補充熱量 癌症治療期間，身體同時面對免疫消耗、發炎反應及修復需要。部分治療方式（如化學治療、激素治療和標靶藥物副作用），亦可能影響血糖水平，增加身體負擔，因此營養管理不僅是「食得夠」，亦需兼顧修復、免疫及整體代謝狀態。 針對治療期需要 營養配方作為重要的支援 在進食量不足的情況下，醫護人員會建議患者以營養補充作為輔助。市面上有專為癌症治療期間而設的營養配方，例如ORAL IMPACT™速癒素™營養品。 ORAL IMPACT™速癒素™營養品配方含有三大免疫營養，精氨酸、核苷酸及Omega‑3魚油；營養成分方面，每包（74克）約提供305千卡能量及18克蛋白質，有助維持體重及支援肌肉修復；同時添加3克膳食纖維，促進腸道健康，並配合29種維他命及礦物質，補充身體所需。更有「減糖」配方以供選擇。全方位支援你度過療程。

1 Clinical Nutrition Volume 40, Issue 5, May 2021, Pages 2898-2913 2 Rodriguez PC, et al. J Biol Chem 2002;277:21123-21129 3 Lind DS. J Nutr 2004;134:2837S-2841S ​ 4 Wall R, et al. Nutr Rev. 2010;68(5:280-289* ​ 5 Damsbo-Svendsen S, et al. Appetite.2013:66:62-66 ​ 6 Maruyama T et al. Nutrition 2011;27:146-152 7 Rodriguez PC, et al. J Biol Chem 2002;277:21123-21129 8 改善頭頸癌病人在放化療期間所出現的一些治療副作用。Machon C, et al. Support Care Cancer 2012;20:3129–3135. 以上內容及產品建議為受訪者個人意見，僅供參考，建議患者先諮詢醫生或專業醫護人員意見，再按個人身體情況，選擇最適合的營養補充方案。 • 此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。特殊醫用食品。遵照醫生或醫護人員指示下飲用。