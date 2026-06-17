人氣新星劉倬昕驚爆辛酸事！名氣大增迎人生新挑戰 竟險被關節磨蝕拖累？

新星劉倬昕近期人氣急升、工作接到手軟。幕前健康有活力的她，由小開始熱愛運動，是前港隊運動員，更考獲田徑教練及裁判資格。為了隨時裝備自己迎接演藝事業的新挑戰，早前更熱血挑戰「人生第一個全馬」！
然而，正值名氣大增的黃金衝刺期，身體卻險些響起警報。她自爆跑全馬時膝頭竟然突然「kick kick地、咔咔聲、酸痛無力」。作為前港隊代表的她不禁大嘆：「做開運動嘅朋友就知道，一旦整親手尾真係好長！」隨時會大大影響幕前演出的完美發揮！為了不被痛楚拖垮，更不想每日依賴西藥，治標不治本之餘又傷身，她終於找到了根治關節痛的兩全其美方案！
MedHerbs 醫學級全效止痛護關配方 醫學級「真雙專利」成分1粒強效3倍▽
很多人一有關節反覆疼痛、咔咔聲，就會購買坊間最常見的葡萄糖胺加軟骨素產品，往往未能有效對症下藥。劉倬昕極力推薦最強護關裝備 ── MedHerbs醫學級全效止痛護關配方。產品天然無藥性且無副作用，擁有科研實證真雙專利成分，內含真專利UC-II®，採用專利低溫萃取技術，能夠完整保留珍貴的三股螺旋結構，不像坊間普通成分因高溫或其他加工而導致結構被破壞。臨床實證1粒比葡萄糖胺及軟骨素強效3倍▽，能精準追蹤並修復受損軟骨，做到「先止蝕再自生」。
揀UC-II ®關節保健品要睇真啲
配合專利MSM及蛋殼膜，三大修護防守網強強聯手，劉倬昕大讚功效極好，短短1天就能快速紓緩並緩解關節肌肉痛楚^，持續服用2星期即能令關節回復順滑，跑步做運動不再發出「咔咔聲」，持續服用3星期更可感受到關節肌肉明顯回復有力，斷尾無復發，全速回復最佳狀態。
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▽Crowley, D. C., Lau, F. C., Sharma, P., Evans, M., Guthrie, N., Bagchi, M., ... & Raychaudhuri, S. P. (2009). Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. International journal of medical sciences, 6(6), 312.
^MedHerbs醫學級全效止痛護關配方2026年亞洲用家認同的服食調查報告數據