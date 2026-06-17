健身、咳嗽、用力都可引發疝氣？專科醫生拆解小腸氣的腹壓陷阱

疝氣（又稱小腸氣，Hernia）在本港相當常見，當中又以腹股溝疝氣（Inguinal Hernia）佔最多。海外醫學文獻估計，男性一生出現腹股溝疝氣的機會約27%，女性約3%，男性風險明顯較高，腹股溝疝氣修補亦屬本港最常見的日間手術之一。疝氣的成因除了與體質、年齡及腹壁結構有關，也與腹腔內壓力長期或反覆升高有密切關係。當腹壁本身存在較薄弱的位置，每次腹壓上升都可能令該處突出。外科專科王喬峯醫生將拆解幾個容易被忽略的腹腔壓力陷阱，以及相應的預防方向。

便秘是常被忽略的腹腔壓力來源，排便時長時間用力，會反覆推高腹腔壓力。要維持排便暢順，宜增加膳食纖維攝取，每日進食足夠蔬菜、水果及全穀類食物，一般建議纖維攝取量約25至30克，同時每日飲用約2公升清水，有助軟化大便。此外，前列腺肥大造成的排尿用力、體重過高也會加重腹部負擔。維持理想的體重指數（BMI）有助緩解腹部壓力，建議減少高脂、高糖及油炸食物，並進行適量運動。

近年健身風氣盛行，不少人以為勤做運動只會強身健體，卻忽略了用力方式的重要性。進行深蹲、硬舉或腹部訓練時若閉氣或猛然用力，腹內壓力會在短時間內飆升，對腹壁較弱的位置構成額外負荷。建議採取循序漸進的訓練模式，由低強度、輕負重開始，待姿勢穩定後才逐步加重；用力時保持自然呼吸，避免長時間閉氣，並維持腰背挺直，有需要時可請教練從旁指導，或以手機錄影檢視自己的姿勢。

壓力陷阱三：慢性咳嗽與搬抬重物

慢性咳嗽、哮喘、長期吸煙引致的咳嗽，都會令腹腔壓力持續或反覆上升。當患者劇烈咳嗽時，橫膈膜會同時強烈收縮，導致腹腔內壓力劇增。這股反覆的壓力會衝擊腹壁的薄弱處（例如腹股溝），久而久之令筋膜組織鬆弛或撕裂，形成缺口，讓腸臟凸出引發小腸氣。建議吸煙人士儘早戒煙以減輕咳嗽問題，若有慢性咳嗽、哮喘等問題，宜及早諮詢醫生；此外，工作或家務時經常彎腰搬抬重物，亦會在瞬間加重腹壓。建議搬重物時屈膝代替彎腰，借助雙腿力量，並使用工具輔助。