失眠｜飲茶會瞓唔著？1款茶浸太耐會影響睡眠！醫生教4招飲茶不失眠

喝茶習慣到底有助睡眠，還是導致失眠的元兇？有醫生指出，很多人經常詢問喝茶到底會否影響睡眠，事實上茶葉含有咖啡因，但不同的茶葉的咖啡因含量是與沖泡與飲用方式有關，有1款茶若浸泡太久就會影響睡眠。醫生指出，有4大方法有助飲茶的同時不影響失眠。

失眠｜飲茶會瞓唔著？ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上，茶葉確實含有咖啡因，但其對身體的作用機制與咖啡不盡相同。茶葉中的有3大關鍵物質： 1. 咖啡因 主要機轉為阻斷大腦中的腺苷受體，暫時抑制疲勞訊號的傳遞，達到提神效果。 2. 茶鹼 化學結構與咖啡因相似，具有擴張支氣管的作用。然而，攝取過量時可能引起心悸或心跳加速，需特別留意。 3. 茶氨酸 這是茶葉中獨具特色的成分。有助於放鬆身心、緩解焦慮，同時可調節咖啡因對神經系統的過度刺激，使飲茶者達到「清醒而平靜」的狀態。

失眠｜不同茶類的咖啡因含量比較 以下為每100毫升茶湯中咖啡因含量的平均參考值： 綠茶(未發酵)：約10至20毫克

烏龍茶(部分發酵)：約12至25毫克

紅茶(完全發酵)：約20至40毫克 劉醫生提醒指，一般發酵程度愈高，咖啡因釋出量通常愈多。然而，綠茶雖未經發酵，若沖泡時間過長，咖啡因仍會大量溶出，導致濃度升高。

失眠｜醫生教4招飲茶不失眠 茶葉同時含有提神的咖啡因與放鬆的茶氨酸，兩者的平衡決定了飲茶後的身體反應。若想飲茶而不影響睡眠，以下4個建議可供參考： 1. 倒掉第一泡茶湯 咖啡因的溶出速度較茶氨酸快。沖泡後的第一泡，咖啡因濃度較高。若您較為敏感，可將第一泡倒掉，從第二泡開始飲用，此舉有助於降低咖啡因攝取，同時保留茶氨酸的紓緩效果。 2. 避免長時間浸泡 茶葉浸泡愈久，咖啡因與澀味物質釋出愈多。建議採短時間、多次沖泡的方式，每泡時間不宜超過5分鐘。