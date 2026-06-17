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健康
出版：2026-Jun-17 07:00
更新：2026-Jun-17 07:00

失眠｜飲茶會瞓唔著？1款茶浸太耐會影響睡眠！醫生教4招飲茶不失眠

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Wayne 05

失眠｜飲茶會瞓唔著？1款茶浸太耐會影響睡眠！醫生教4招飲茶不失眠

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喝茶習慣到底有助睡眠，還是導致失眠的元兇？有醫生指出，很多人經常詢問喝茶到底會否影響睡眠，事實上茶葉含有咖啡因，但不同的茶葉的咖啡因含量是與沖泡與飲用方式有關，有1款茶若浸泡太久就會影響睡眠。醫生指出，有4大方法有助飲茶的同時不影響失眠。

失眠｜飲茶會瞓唔著？

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上，茶葉確實含有咖啡因，但其對身體的作用機制與咖啡不盡相同。茶葉中的有3大關鍵物質：

1. 咖啡因

  • 主要機轉為阻斷大腦中的腺苷受體，暫時抑制疲勞訊號的傳遞，達到提神效果。

2. 茶鹼

  • 化學結構與咖啡因相似，具有擴張支氣管的作用。然而，攝取過量時可能引起心悸或心跳加速，需特別留意。

3. 茶氨酸

  • 這是茶葉中獨具特色的成分。有助於放鬆身心、緩解焦慮，同時可調節咖啡因對神經系統的過度刺激，使飲茶者達到「清醒而平靜」的狀態。

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失眠｜不同茶類的咖啡因含量比較

以下為每100毫升茶湯中咖啡因含量的平均參考值：

  • 綠茶(未發酵)：約10至20毫克

  • 烏龍茶(部分發酵)：約12至25毫克

  • 紅茶(完全發酵)：約20至40毫克

劉醫生提醒指，一般發酵程度愈高，咖啡因釋出量通常愈多。然而，綠茶雖未經發酵，若沖泡時間過長，咖啡因仍會大量溶出，導致濃度升高。

失眠症狀及特徵（am730製圖） 失眠症狀及特徵，難以入睡，上床後超過30分鐘以上才能睡著（am730製圖） 失眠症狀及特徵，半夜經常醒來，且清醒時間超過30分鐘以上才能再度入睡者，或難以再入睡（am730製圖） 失眠症狀及特徵，早上比平常早1至2小時醒來，並難以再入睡（am730製圖） 失眠症狀及特徵，睡醒後感覺跟沒有睡過一樣（am730製圖） 失眠症狀及特徵，明顯困擾及影響日常生活，例如情緒低落、影響集中力、常打瞌睡等情況（am730製圖） 失眠症狀及特徵，如以上症狀／睡眠困難在一星期內出現三次或以上，並持續一個月應考慮求診（am730製圖）

失眠｜醫生教4招飲茶不失眠

茶葉同時含有提神的咖啡因與放鬆的茶氨酸，兩者的平衡決定了飲茶後的身體反應。若想飲茶而不影響睡眠，以下4個建議可供參考：

1. 倒掉第一泡茶湯

  • 咖啡因的溶出速度較茶氨酸快。沖泡後的第一泡，咖啡因濃度較高。若您較為敏感，可將第一泡倒掉，從第二泡開始飲用，此舉有助於降低咖啡因攝取，同時保留茶氨酸的紓緩效果。

2. 避免長時間浸泡

  • 茶葉浸泡愈久，咖啡因與澀味物質釋出愈多。建議採短時間、多次沖泡的方式，每泡時間不宜超過5分鐘。

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3. 設定飲茶截止時間

  • 咖啡因在人體內的半衰期約為4至6小時。為確保夜間睡眠品質，建議於下午3時後停止飲用高咖啡因茶類(如紅茶、重烘焙烏龍茶)。

4. 觀察自身反應

  • 若體質對咖啡因特別敏感，即使綠茶亦可能引發心悸或入睡困難。此時可改為飲用無咖啡因的草本茶，如洋甘菊茶、南非國寶茶(Rooibos)，同樣能帶來放鬆與療癒的效果。

劉醫生表示，喝茶不僅是品味，更是一門科學。掌握正確的沖泡方式與飲用時機，不僅能攝取茶葉中的抗氧化物，還能讓身心在忙碌生活中獲得真正的寧靜與平衡。

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