消夜｜為何深夜總是餓？營養師教食6款消夜醫口痕不增磅 3款食物應避免

深夜為甚麼總是口痕想吃東西？有營養師指出，很多人在晚上都會難以抵抗想吃東西的慾望，但結果可能會愈吃愈肥。她指出，晚上突然想進食的2大原因，並推介6款食物適合消夜時進食，有助解決醫口痕，減低增磅風險。
消夜｜為何深夜總是餓？
營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，許多人在深夜十一、二點，當終於結束一天的工作，身體卻在此時傳來陣陣空腹感。這種明知不該吃、卻難以抵擋的渴望，幾乎是現代人共同的夜晚寫照。
深夜進食慾望的增強，並非單純缺乏自制力，而是涉及以下兩個主要生理與心理機制：
1. 心理補償效應
一整天的壓力累積、疲憊與自我壓抑，會在夜間轉化為對食物的強烈渴望。進食高熱量食物能短暫刺激多巴胺分泌，帶來片刻的愉悅感，這是大腦在尋求情緒補償的自然反應。
2. 血糖波動的惡性循環
若晚餐攝取過多精緻碳水化合物，血糖會快速上升，胰島素大量分泌後又使血糖急速下降。當血糖降至偏低水平時，大腦便會發出飢餓訊號，驅使身體尋求額外的能量來源。
消夜｜營養師教食6款消夜醫口痕不增磅
營養師指出，若飢餓感已影響到難以入睡，推薦以下低負擔消夜選項：
1. 輕卡餐
每份熱量低於100卡，含約10公克蛋白質及豐富膳食纖維，能有效提供飽足感。
2. 無糖希臘乳酪或冰島乳酪
市售小包裝約200卡內，富含蛋白質與益生菌。選購時請注意區分「希臘式乳酪」與真正「希臘優格」，前者可能添加增稠劑與糖分。
3. 茶葉蛋
每份熱量約100卡，方便且蛋白質品質優良。
4. 毛豆
富含植物性蛋白與膳食纖維，每份約200卡內。
5. 原味海苔片
須選擇非油炸、無調味之產品，避免熱量與鈉含量飆升。
6. 無調味堅果
小分量(約10至15公克)熱量約200卡，適合偏好咀嚼口感者，但需注意分量控制。
宵夜｜宵夜3大禁忌
營養師彭逸珊指出，以下3類食物應盡量避免作為宵夜選擇，以免影響睡眠品質與身體代謝：
甜食：精緻糖會導致血糖劇烈波動，進一步刺激食慾，形成「越吃越想吃」的惡性循環。
湯麵或泡麵：高鈉含量會引起組織水腫，隔日早晨容易出現浮腫現象。
油炸或辛辣食物：此類食物延長胃排空時間，易誘發胃食道逆流，進而干擾睡眠深度。
她建議，當夜間進食慾望來襲時，建議先飲用一杯溫開水。有時身體傳遞的「飢餓」訊號，其實只是輕微脫水或喉嚨乾燥的表現。補充水分後稍待數分鐘，飢餓感可能自然消退。