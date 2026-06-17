消夜｜為何深夜總是餓？營養師教食6款消夜醫口痕不增磅 3款食物應避免

宵夜｜為何深夜總是餓？營養師教食6款宵夜醫口痕不增磅 3款食物應避免

深夜為甚麼總是口痕想吃東西？有營養師指出，很多人在晚上都會難以抵抗想吃東西的慾望，但結果可能會愈吃愈肥。她指出，晚上突然想進食的2大原因，並推介6款食物適合消夜時進食，有助解決醫口痕，減低增磅風險。

消夜｜為何深夜總是餓？ 營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，許多人在深夜十一、二點，當終於結束一天的工作，身體卻在此時傳來陣陣空腹感。這種明知不該吃、卻難以抵擋的渴望，幾乎是現代人共同的夜晚寫照。 深夜進食慾望的增強，並非單純缺乏自制力，而是涉及以下兩個主要生理與心理機制： 1. 心理補償效應 一整天的壓力累積、疲憊與自我壓抑，會在夜間轉化為對食物的強烈渴望。進食高熱量食物能短暫刺激多巴胺分泌，帶來片刻的愉悅感，這是大腦在尋求情緒補償的自然反應。

2. 血糖波動的惡性循環 若晚餐攝取過多精緻碳水化合物，血糖會快速上升，胰島素大量分泌後又使血糖急速下降。當血糖降至偏低水平時，大腦便會發出飢餓訊號，驅使身體尋求額外的能量來源。

消夜｜營養師教食6款消夜醫口痕不增磅 營養師指出，若飢餓感已影響到難以入睡，推薦以下低負擔消夜選項： 1. 輕卡餐 每份熱量低於100卡，含約10公克蛋白質及豐富膳食纖維，能有效提供飽足感。 2. 無糖希臘乳酪或冰島乳酪 市售小包裝約200卡內，富含蛋白質與益生菌。選購時請注意區分「希臘式乳酪」與真正「希臘優格」，前者可能添加增稠劑與糖分。 3. 茶葉蛋 每份熱量約100卡，方便且蛋白質品質優良。 4. 毛豆 富含植物性蛋白與膳食纖維，每份約200卡內。

5. 原味海苔片 須選擇非油炸、無調味之產品，避免熱量與鈉含量飆升。 6. 無調味堅果 小分量(約10至15公克)熱量約200卡，適合偏好咀嚼口感者，但需注意分量控制。