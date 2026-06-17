晚期肺癌仍可開刀？「全身性系統治療」成關鍵

肺癌長年居癌症死因首位，一旦確診為晚期，常讓病友與家屬感到絕望。彰基醫學中心說明，隨著精準醫療的進步，透過「次世代基因定序(NGS)搭配精準標靶用藥，並視需求接續手術」的策略，晚期肺癌已能如同慢性病般穩定控制。
「次世代基因定序(NGS)」精準用藥、手術 四期肺癌追蹤良好
彰基醫學中心說明， 55歲的柯女士在2019年便確診肺腺癌第四期。服用第二代標靶藥物多年，期間飽受皮疹與甲溝炎之苦，但在胸腔內科林聖皓主任協助下順利克服。2025年經電腦斷層發現腫瘤變大後，醫生立即建議手術取組織並進行「次世代基因定序(NGS)」，成功掌握基因變異全貌，順利為她銜接第三代標靶藥物，後續追蹤控制良好。
標靶藥物、免疫治療藥物縮小腫瘤 晚期手術成關鍵
針對晚期肺癌的治療策略，彰基胸腔外科主任黃章倫醫生說明，晚期肺癌因為疾病已超過局部的範圍，過去一直以來都被認為無法開刀。但隨著近年來標靶藥物、免疫治療藥物等全身性系統治療的進步，現代醫療已打破這項刻板印象，手術在晚期肺癌中扮演了更多元且關鍵的角色：
在「局部晚期」的病人，有機會透過全身性系統治療使腫瘤縮小，轉變成可切除的情況來接受手術。
在「轉移性晚期」的病人，若全身性治療已讓腫瘤得到良好控制，但原發性病灶有復發或變大的情況時，能透過手術取得較多的標本，進行後續的次世代基因分析以及基因定序，藉此得到更多藥物治療的機會。
在「少數轉移」的病灶，也有機會透過手術進行鞏固治療，達到更長的治療效果。
而胸腔內科紀炳銓醫生表示，目前晚期肺癌最新的治療包括免疫治療與標靶治療，但許多病友對這些新療法較為陌生，甚至在遇到副作用時不知道該如何面對。建議病友可透過諮詢，進一步了解免疫治療與標靶治療常見的副作用及處理方式，例如如何應對相關的不適感，並透過專業處置與調藥來減輕身體的痛苦，讓患者在遇到副作用時不會太過焦慮，能更有信心地順度過難關。
找出對的藥物、管理副作用 晚期肺癌仍能樂活
彰基醫學中心表示，透過「次世代基因定序(NGS)搭配精準標靶用藥，並視需求接續手術」的精準醫療策略，讓晚期肺癌能如同慢性病般穩定控制。病人不僅能有效抗癌，更能維持極佳的生活品質，開心做自己想做的事。患者能找出對的藥物，搭配適當的手術與副作用管理，末期癌友依然能勇敢、勇敢地面對，在未來愈來愈順利地戰勝肺癌，譜出快樂動人的生命樂章。
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