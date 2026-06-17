晚期肺癌仍可開刀？「全身性系統治療」成關鍵

患者能找出對的藥物，搭配適當的手術與副作用管理，末期癌友依然能勇敢、勇敢地面對，在未來越來越順利地戰勝肺癌，譜出快樂動人的生命樂章。

肺癌長年居癌症死因首位，一旦確診為晚期，常讓病友與家屬感到絕望。彰基醫學中心說明，隨著精準醫療的進步，透過「次世代基因定序(NGS)搭配精準標靶用藥，並視需求接續手術」的策略，晚期肺癌已能如同慢性病般穩定控制。

「次世代基因定序 (NGS) 」精準用藥、手術 四期肺癌追蹤良好

彰基醫學中心說明， 55歲的柯女士在2019年便確診肺腺癌第四期。服用第二代標靶藥物多年，期間飽受皮疹與甲溝炎之苦，但在胸腔內科林聖皓主任協助下順利克服。2025年經電腦斷層發現腫瘤變大後，醫生立即建議手術取組織並進行「次世代基因定序(NGS)」，成功掌握基因變異全貌，順利為她銜接第三代標靶藥物，後續追蹤控制良好。

標靶藥物、免疫治療藥物縮小腫瘤 晚期手術成關鍵

針對晚期肺癌的治療策略，彰基胸腔外科主任黃章倫醫生說明，晚期肺癌因為疾病已超過局部的範圍，過去一直以來都被認為無法開刀。但隨著近年來標靶藥物、免疫治療藥物等全身性系統治療的進步，現代醫療已打破這項刻板印象，手術在晚期肺癌中扮演了更多元且關鍵的角色：