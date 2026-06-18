肥胖三高冇控制好唔只傷心腎 醫生警告：代謝異常或與失智症風險有關

失智症已成高齡社會重要健康議題，哪些因素可能引發失智症、是否有機會預防等也常受到討論。台灣臨床失智症學會徐榮隆理事長表示，近年醫界也逐漸發現，三高、肥胖、脂肪肝等代謝問題不只影響心腎等器官健康，更可能與失智症風險密切相關。預防失智不能等到出現症狀才開始，妥善控制現有的代謝異常狀況，也是守護大腦健康可採取的策略之一。

失智症風險因素分 2 類 「代謝問題」屬可調控 大眾常誤以為失智症就是健忘，徐榮隆理事長指出，其影響遠不止於此，罹病初期患者可能有重複提問、找不到東西等情況，後續將進一步出現日夜顛倒、情緒失控、疑心病、幻覺等行為。到了後期，患者可能失去生活自理能力，包括大小便失禁、吞嚥困難及長期臥床等情形，家屬的照護壓力也將隨著病程進展而逐步升高。 徐榮隆理事長進一步表示，大腦毒性蛋白的累積與失智症有關，且臨床觀察發現可能早在症狀出現前10至20年便已開始。那麼失智症是否有機會早期預防？他指出，目前醫界發現的失智症相關風險因素愈來愈多，其中例如年齡、性別、家族史等因素相對不可改變，但有些風險是可控制的，像是生活形態、肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂等就屬於此列。

代謝異常是大腦健康警號 醫：過去卻常被忽視 徐榮隆理事長提到，長輩的三高等慢性病突然惡化，也可能是失智症早期的認知退化造成長輩忘記吃藥、影響疾病控制，可列為觀察線索之一。另外，代謝本身就與大腦健康息息相關，以血糖為例，若是血糖過低，腦細胞可能因能量不足而受損，長期高血糖則可能造成大腦慢性發炎，也會使能量無法進入腦細胞被利用，同樣將影響腦部功能。 此外，肥胖尤其是內臟脂肪過多，與慢性發炎和胰島素阻抗也有關，亦可能使腦細胞無法有效利用能量。研究亦顯示，糖尿病患者若同時合併脂肪肝，觀察到失智症風險亦可能較高。「代謝性疾病可能影響全身主要器官，其中就包括大腦，這之間的關聯過去卻常被忽視。」