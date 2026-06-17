瘦=美? 求纖瘦求出病

當減肥演變為不能自拔的執着，甚至威脅生命時，背後可能已非單純飲食習慣問題，而是一種嚴重的精神病。精神科專科醫生陳慧端指出，「厭食症屬飲食失調的一種，患者對身形體重有異常執着，不惜一切追求纖瘦，引發眾多身體及精神問題。厭食症是精神科疾病中死亡率最高的一種，確診後10年內死亡率可達5%至10%，主要死因為心臟衰竭、多重器官衰竭、抵抗力差導致感染及自殺。」 三大診斷指標 如何判斷是否患上厭食症？陳慧端指出判斷分為三大診斷範疇。「第一，患者透過絕食或限制營養攝取達到過瘦水平。第二，患者無所不用其極達到過瘦目的，包括節食、扣喉、催吐等，且特別害怕增加體重。第三，患者對自身體形有不合常理的認知，體重過輕但仍然認為自己不夠瘦，這種扭曲心態驅使症狀持續發生。」不過，陳慧端澄清，天生消瘦、因病食慾不振或因情緒短暫茶飯不思，均不屬於厭食症。

多重成因 厭食症沒有單一成因，而是多種因素交織。陳慧端從幾個層面分析，「生理上，有研究指出遺傳傾向，家人患有飲食失調，患者子女的風險增高7%至10%。」另外，血清素分泌及青春期荷爾蒙變化也有影響。「心理上，患者多數性格完美主義，背後隱藏強烈自卑感及低自信。情緒壓力缺乏宣洩渠道，可透過絕食或暴食嘗試紓壓，卻陷入惡性循環。」

家庭方面，研究觀察到厭食症患者的家庭常有過分保護或控制的特點。陳慧端解釋，「這類家庭的小朋友，飲食變成唯一能夠控制的事情。」這演變為家庭中的權力衝突，或孩子藉飲食吸引父母關注。社會文化方面，主流媒體對身形的審美觀亦不自覺地影響青少年自我認知。 嚴重可致不育 長期營養不良可導致肌肉流失、心臟衰竭、貧血、血壓低。陳慧端指出，女性患者會因荷爾蒙受影響而停經，嚴重可致骨質疏鬆及不育；男性則可能影響性能力。「情緒上，攝取量低令人容易焦慮、胡思亂想、易怒，腦部長期欠缺能量會令思考呆滯。」