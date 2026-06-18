保健品｜打開supplement後乾燥劑不丟棄 恐影響品質 營養師教3招開封後正確保存

家中一瓶瓶的保健品都很快變質受潮？有營養師指出，當打開保健品後，裡面的乾燥劑其實應該及時丟棄，否則會導致變色、結塊，甚至影響品質。營養師指出，有3大步驟有助開封後正確保存。

保健品｜打開supplement後乾燥劑不丟棄

營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，許多人購買保健品後，打開瓶蓋就是將乾燥劑保留在瓶內，認為這樣才能持續保持乾燥、延長產品保存期限。然而，這個看似合理的習慣，實際上可能適得其反。

乾燥劑、棉花與塑膠紙的主要功能，是在產品「未開封」前，協助吸收包裝內殘留的水氣，並在運送過程中減少碰撞，保護內容物完整。一旦瓶蓋被打開，這些包材的階段性任務便已完成。

徐慈家表示，若果氣候長期潮濕，當開啟瓶蓋時，外來的濕氣便會隨空氣進入瓶內。此時，已吸飽水分的乾燥劑不僅無法繼續發揮防潮作用，反而可能成為濕氣的儲存體，使瓶內環境更容易受潮，導致保健品變色、結塊，甚至影響品質。