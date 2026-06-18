保健品｜打開supplement後乾燥劑不丟棄 恐影響品質 營養師教3招開封後正確保存

家中一瓶瓶的保健品都很快變質受潮？有營養師指出，當打開保健品後，裡面的乾燥劑其實應該及時丟棄，否則會導致變色、結塊，甚至影響品質。營養師指出，有3大步驟有助開封後正確保存。
保健品｜打開supplement後乾燥劑不丟棄
營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，許多人購買保健品後，打開瓶蓋就是將乾燥劑保留在瓶內，認為這樣才能持續保持乾燥、延長產品保存期限。然而，這個看似合理的習慣，實際上可能適得其反。
乾燥劑、棉花與塑膠紙的主要功能，是在產品「未開封」前，協助吸收包裝內殘留的水氣，並在運送過程中減少碰撞，保護內容物完整。一旦瓶蓋被打開，這些包材的階段性任務便已完成。
徐慈家表示，若果氣候長期潮濕，當開啟瓶蓋時，外來的濕氣便會隨空氣進入瓶內。此時，已吸飽水分的乾燥劑不僅無法繼續發揮防潮作用，反而可能成為濕氣的儲存體，使瓶內環境更容易受潮，導致保健品變色、結塊，甚至影響品質。
保健品｜ 營養師教3招開封後正確保存
為確保保健品在有效期限內維持良好品質，建議遵循以下三個簡單步驟：
1. 開封即丟棄乾燥劑
將乾燥劑、棉花、塑膠紙取出丟棄，不要留戀，這些物品已無助於開封後的保存。
2. 確實鎖緊瓶蓋
每次取用後，應立即將瓶蓋鎖緊，減少內容物與空氣接觸的時間，尤其在高濕度環境中，這一步尤為關鍵。
3. 開封後三個月內食用完畢
瓶身上的保存期限通常針對未開封狀態。開封後，建議於三個月內按時補充，以確保攝取到最佳品質的營養素。
營養師提醒，花費心思與金錢選購保健品，是為了照顧身體健康。若因保存方式不當而影響品質，不僅浪費資源，也無法達到預期的保健效果。