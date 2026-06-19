睡眠品質｜年過40容易半夜扎醒？或與血糖壓力有關！營養師教5招改善睡眠素質

為甚麼常常半夜扎醒？有營養師指出，40歲就會發現自己不是被吵醒，又不是急著要如廁，但卻經常半夜無故扎醒，這種情況有可能是與血糖或壓力有關。營養師指出，有5大方法有助改善睡眠素質。
睡眠品質｜年過40容易半夜扎醒？與3大原因有關
營養師林俐岑在其facebook專頁上分享指，愈來愈多人發現，睡得好比吃得好更重要。若想真正提升健康層次，除了均衡飲食，腸道調理與睡眠品質是兩個最值得投資的方向。睡眠困擾的表現因人而異。有些人睡前焦慮、難以放鬆；有些人入睡順利，卻總在半夜1至3點左右醒來，之後便難以再入睡。若屬於後者，這通常不是單純的「睡不好」，而是身體正在發出特定的生理或心理訊號。半夜1至3點屬身體進入深層睡眠、進行修復的關鍵時段，若醒來可能與以下情況有關：
1. 血糖波動與壓力荷爾蒙的連鎖反應
這是相當常見的原因。若晚餐進食量不足、用餐時間過早，或睡前攝取過多精緻澱粉，血糖可能在深夜下降至偏低水平。此時，身體為維持血糖穩定，會分泌皮質醇與腎上腺素，促使肝臟釋放糖分。然而，這種荷爾蒙的突然上升會讓大腦轉為警醒狀態，甚至伴隨心跳加快或盜汗。
2. 自律神經與壓力荷爾蒙節律失調
正常情況下，皮質醇應在清晨4至5點才開始逐漸上升。若長期處於高壓狀態，皮質醇的分泌節律可能提前至凌晨1至3點，使大腦在此時切換至警戒模式，導致淺眠期醒來後難以再次入睡。
3. 中醫經絡觀點：肝經運行時段
在中醫理論中，凌晨1至3點是「肝經」主導的時間。肝主疏泄，與情緒調節、壓力管理密切相關。若此期間容易醒來，常反映近期可能有情緒壓抑、過度勞累或「肝氣鬱結」的傾向。
睡眠品質｜關鍵菌株、營養素有助安眠
營養師林俐岑指出，如果要睡眠穩定，可以靠以下關鍵菌株調節節律與荷爾蒙：
PS150益生菌：專注於調節皮質醇。研究顯示，PS150有助於降低夜間過高的壓力荷爾蒙，穩定生理時鐘，對於「睡到一半易醒」的人尤其有幫助，能減少被皮質醇喚醒的機會。
PS128益生菌：若夜醒與白天壓力大、思緒過多有關，PS128有助於平衡血清素與多巴胺。血清素為褪黑激素的前驅物，穩定的血清素濃度有助於延長深層睡眠時間。
另外，關鍵營養素也有助放鬆神經與穩定血糖：
鎂：能穩定神經細胞、放鬆肌肉，並協助血糖調節。睡前補充有助於降低交感神經興奮，預防因血糖波動引起的驚醒。
鈣：參與神經傳導物質的合成，幫助大腦更有效利用色胺酸生成血清素，進而轉化為褪黑激素。
睡眠品質｜營養師教5招改善睡眠素質
營養師林俐岑建議，以下5大方法有助改善這個問題，提升睡眠質素：
調整晚餐內容：多攝取富含鎂(如深綠色蔬菜、豆類)與鈣(如板豆腐、小魚乾、三文魚)的食物。
睡前補充：睡前半小時至一小時可考慮補充PS150與PS128菌株，減少半夜驚醒的機會。
避免夜間血糖波動：若睡前感到飢餓，避免餅乾、蛋糕等精緻澱粉，可改為小量蛋白質或優質油脂(如數顆堅果、無糖乳酪)。
留意咖啡因攝取：對咖啡因敏感者，下午過後應避免含咖啡因飲品，減少對腎上腺素的刺激。
環境與情緒管理：
確保臥室通風、溫度稍低，避免夜間因過熱而醒來。
睡前進行腹式呼吸或溫和瑜伽伸展，協助副交感神經接管身體，有助於情緒釋放與放鬆。
若目前也有半夜固定醒來的困擾，不妨嘗試上述方法，從營養與生活習慣著手，逐步找回穩定且深層的睡眠。