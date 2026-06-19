睡眠品質｜年過40容易半夜扎醒？或與血糖壓力有關！營養師教5招改善睡眠素質

為甚麼常常半夜扎醒？有營養師指出，40歲就會發現自己不是被吵醒，又不是急著要如廁，但卻經常半夜無故扎醒，這種情況有可能是與血糖或壓力有關。營養師指出，有5大方法有助改善睡眠素質。

睡眠品質｜年過40容易半夜扎醒？與3大原因有關

營養師林俐岑在其facebook專頁上分享指，愈來愈多人發現，睡得好比吃得好更重要。若想真正提升健康層次，除了均衡飲食，腸道調理與睡眠品質是兩個最值得投資的方向。睡眠困擾的表現因人而異。有些人睡前焦慮、難以放鬆；有些人入睡順利，卻總在半夜1至3點左右醒來，之後便難以再入睡。若屬於後者，這通常不是單純的「睡不好」，而是身體正在發出特定的生理或心理訊號。半夜1至3點屬身體進入深層睡眠、進行修復的關鍵時段，若醒來可能與以下情況有關：