維他命C｜補充維他命C諗住可以防感冒？醫生揭：幾乎無效 過多恐生腎石 食3種食物已補夠

以為補充維他命C可以治癒或預防感冒？有醫生指出，單靠狂吃維他命C無法預防感冒，即使每天定期服用維他命C，並不能降低感冒的發生率，甚至在縮短病程的幫助上都不大，而且，若補充過多有可能會增加生腎石風險，其實一般3大日常飲食已足夠。
維他命C｜補充維他命C諗住可以防感冒？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多患者都以為喉嚨開始癢，補充維他命C就可以阻止感冒發生。但其實醫學證據證實幾乎沒效。根據Cochrane系統性回顧(2013年，收錄數萬名受試者)的結論：
無法預防一般人感冒：每日補充維他命C不會降低一般人感冒的發生率。
縮短病程：縮短病程約8%至14%，但需持續補充且劑量較高，臨床效果有限，對病程整體結局影響不大。
對症狀幫助有限：高劑量(≥1,000mg)可能「稍微」減輕症狀嚴重度，但並非治療。
維他命C｜推介3大日常飲食已補夠
黃醫生表示，許多人習慣「症狀來了才狂吞維他命C」，但研究顯示，感冒發生後才補充，幾乎沒有明顯效果，無法顯著改變病程或嚴重度。而且多數人飲食已足夠，不需額外補充，每日維他命C建議攝取量為45至100毫克，日常飲食中：
水果
蔬菜
甜椒
維他命C｜過多恐生腎石
已能滿足多數人需求，不需要特別依賴補充劑。而且，若長期大量攝取維他命C(每日≥2,000毫克)可能帶來副作用：
腹瀉
腸胃不適
增加腎結石風險(尤其男性族群)
維他命C｜甚麼人要補充？
黃醫生建議，一般健康成人不需額外補充維他命C，在感冒期間亦不應作為主要治療手段，輔助效果有限。但高壓族群(運動員、極端環境工作者) 可考慮補充，可能具預防效果。
不過，對馬拉松選手而言，補充維他命確實有效，至於一般人無感的原因關鍵在於 「氧化壓力」 的差異：
極限運動員(如馬拉松選手)或處於極端環境者，體內自由基大量增加，此時維他命C作為抗氧化劑能發揮保護作用。
一般人的氧化壓力較低，額外補充維他命C無法產生額外效益。本質上，維他命C是壓力修復輔助，而非免疫增強劑。