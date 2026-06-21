維他命C｜補充維他命C諗住可以防感冒？醫生揭：幾乎無效 過多恐生腎石 食3種食物已補夠

以為補充維他命C可以治癒或預防感冒？有醫生指出，單靠狂吃維他命C無法預防感冒，即使每天定期服用維他命C，並不能降低感冒的發生率，甚至在縮短病程的幫助上都不大，而且，若補充過多有可能會增加生腎石風險，其實一般3大日常飲食已足夠。

縮短病程：縮短病程約8%至14%，但需持續補充且劑量較高，臨床效果有限，對病程整體結局影響不大。

無法預防一般人感冒：每日補充維他命C不會降低一般人感冒的發生率。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，許多患者都以為喉嚨開始癢，補充維他命C就可以阻止感冒發生。但其實醫學證據證實幾乎沒效。根據Cochrane系統性回顧(2013年，收錄數萬名受試者)的結論：

維他命C｜推介3大日常飲食已補夠

黃醫生表示，許多人習慣「症狀來了才狂吞維他命C」，但研究顯示，感冒發生後才補充，幾乎沒有明顯效果，無法顯著改變病程或嚴重度。而且多數人飲食已足夠，不需額外補充，每日維他命C建議攝取量為45至100毫克，日常飲食中：

水果

蔬菜

甜椒

維他命C｜過多恐生腎石

已能滿足多數人需求，不需要特別依賴補充劑。而且，若長期大量攝取維他命C(每日≥2,000毫克)可能帶來副作用：