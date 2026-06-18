老花竟為「眼退化」第一期 ？ 演變成「白」「黃」「青」恐已晚期 護眼切記要未老化先強化

人到中年，是否漸漸要將手機字體放到最大？連看產品包裝都要愈拿愈遠？見身邊個個同年紀的老友，都不約而同有老花狀況，就以為這是每個人必經的小問題而掉以輕心？其實老花是眼睛退化的「第一期」警號！
隨智能產品普及，大家日日機不離手，無論是返工搭車定臨睡前，都習慣用手機解乏。讓眼睛長期暴露在藍光之下，傷害「日積月累」，加速眼睛退化，老花只是先兆，持續忽視各種眼退化徵狀 ，更會出現「白、黃、青」等視力危機！
眼退化無可避免 小心「白」「黃」「青」隱形殺手
眼退化持續終會演變成「白」、「黃」、「青」，眼退化隱形殺手避無可避！
「白」: 而在多種退化中，變「白」是全球眼退化頭號隱形殺手。全港約有30%成年人有變「白」問題，其中有逾七成是長者^。而機不離手的生活習慣更是退化「加速器」，眼部承受過多負擔及壓力，令變「白」提早出現。
「黃」: 香港有「黃」斑及視網膜問題人數連年上升，近10年內竟增加超過1.5倍#，更出現年輕化趨勢。當中會晚上關燈玩手機、飲食重口味及達600度深近視人群更是高危群組。
「青」: 初期徵兆雖不明顯，但後果就更為嚴重，絕不能輕視。
眼科院長粘醫生提醒應在隱形殺手出現前，及早開始全方位強化，解決眼睛退化。
要全方位解決眼退化 眼科院長建議補充護眼養分
理解眼退化危機後，以為減少使用藍光電子產品，就能有效解決退化？眼科院長粘醫生提醒，減少使用藍光產品確實可減輕眼睛負擔 ，更建議同時補充護眼養分去全方位解決眼退化，但人體無法自行合成製造部分護眼養分，只能靠外在攝取，加上養分會隨時間於逐漸流失，因此必須每日定量補充，才可真正「防老花」、「防白」、「防青」及「強化黃斑視網膜」，全方位解決眼退化。
推薦「升級版目清素」 全方位解決眼退化
眼科院長粘醫生推薦維特健靈「升級版目清素」，升級功效，全方位抗眼老化配方，「防老花」：臨床實證改善眼睛對焦遠近能力約21%**; 「防白」：減緩眼睛晶體氧化變白，有助維持晶體清澈；「防青」：有助緩解壓力，減低演變風險；「強化黃斑視網膜」：過濾藍光侵害，有助提升黃斑色素密度。
升級多臨床實證+配方，配方含中西科研天然護眼成分：特有鐵皮石斛、葉黃素、玉米黃素、花青素、蝦紅素及槲皮素等。「升級版目清素」更是連續六年香港銷售No.1護眼保健品牌*。每日只需服用2粒，就能為眼睛提供更全面保護、補充養分，簡單方便。
^Data on file
#Data on file
*根據歐睿國際有限公司；Passport – Consumer Health 2026版，2020-2025年維特健靈全球品牌零售金額數據。
+產品配方中的成分參照多份臨床數據深度研發
**Data on file, 配方成分有效改善眼睛調節對焦能力約21%