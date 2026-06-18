老花竟為「眼退化」第一期 ？ 演變成「白」「黃」「青」恐已晚期 護眼切記要未老化先強化

人到中年，是否漸漸要將手機字體放到最大？連看產品包裝都要愈拿愈遠？見身邊個個同年紀的老友，都不約而同有老花狀況，就以為這是每個人必經的小問題而掉以輕心？其實老花是眼睛退化的「第一期」警號！

隨智能產品普及，大家日日機不離手，無論是返工搭車定臨睡前，都習慣用手機解乏。讓眼睛長期暴露在藍光之下，傷害「日積月累」，加速眼睛退化，老花只是先兆，持續忽視各種眼退化徵狀 ，更會出現「白、黃、青」等視力危機！