反覆中耳炎導致聽力退化影響生活 聽骨重建手術助改善聽力

許多人幼兒時期曾飽受反覆中耳炎之苦，成年後若出現耳鳴加劇，需留意聽力變化。一名30多歲男性長期伴隨右側耳鳴，近兩年發現耳鳴聲愈來愈大，且右耳聽力有逐漸下降趨勢，影響日常溝通。臺北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科王懋哲院長指出，這類症狀可能與中耳結構異常有關，建議及早就醫釐清病因。

聽力檢查揪出傳導性聽障 聽骨鏈異常是關鍵 王懋哲院長說明，該名患者經由耳鏡檢查發現右側耳膜異常，進一步安排聽力檢查，觀察到右耳屬於傳導性聽障，聽力閾值達58分貝，氣骨導差落在30至55分貝之間。醫療團隊利用顳骨高解析度電腦斷層掃描評估，影像顯示患者右耳聽骨鏈異常，須透過手術方式介入處理。 聽小骨鏈缺損 透過自體軟骨進行重建 王懋哲院長表示，手術過程中確認患者砧骨長突及鐙骨上部結構等聽小骨有缺損情況。為兼顧植入安全性與降低排斥風險，以病人自身耳珠軟骨作為植體，替代缺損聽骨重建聽骨傳導鏈。此術式外觀切口主要位於耳道內與耳屏上，傷口約為兩公分。