安妮夏菲維自曝曾患「早發性白內障」！醫生點名7高風險群組 常逗留戶外也被列入

知名荷里活女星安妮夏菲維(Anne Hathaway)憑藉經典電影續集《穿Prada的惡魔2》再次受到全球矚目，現年43歲的她近日卻自爆，自己在30歲時就罹患早發性白內障，左眼接近法定失明(legally blind)狀態長達10年。白內障一般常見於高齡長者，為何年紀輕輕也會發生？對此，林口長庚紀念醫院眼科部馬惠康教授指出，早發性白內障患者可能在40至55歲以前就出現症狀，且成因不只是單純老化，例如糖尿病患者、深近視、曾有眼睛外傷、長時間在戶外暴露於紫外線等族群皆屬於高風險群，若有「單眼複視」的狀況更應多加留意。

安妮夏菲維自揭左眼視力欠佳近 10 年 治療後驚覺「比想像嚴重」 綜合外電報道，安妮夏菲維日前在《紐約時報》Podcast節目受訪時表示，罹病後只知道自己的視力變差，直到40歲時狀況惡化、經評估接受手術治療後，才意識到視覺功能受損的程度比想像中的還要嚴重。這十年間她持續拍攝《高年級實習生》、《瞞天過海：八面玲瓏》、《黑水風暴》等知名電影，但都未曾向外界透露自己的病情。 早發性白內障與一般白內障有何差異？醫：不只是因為老化 馬惠康教授受訪表示，白內障由眼睛水晶體逐漸混濁所致，一般老化性白內障大多發生於60歲以上族群；而「早發性白內障」發病年齡較早，患者通常在40至55歲以前就可能出現明顯的白內障，部分患者的病程進展速度可能較快。由於患者多仍處於育兒或事業衝刺段，病情對生活品質及工作表現的衝擊也較大。

馬惠康教授也列出早發性白內障的高風險族群： 血糖控制不佳的糖尿病患者。 深近視者(通常超過800度)。 長期使用類固醇藥物者(包括口服、吸入型、皮膚塗抹或眼藥水等)。 曾有眼睛外傷或眼內發炎病史者，如眼球曾遭受撞擊、罹患葡萄膜炎等。 長時間暴露於紫外線環境，例如農漁民、建築工人等戶外工作者。 吸煙、過量飲酒者。 有家族病史者。

視力突模糊未必僅是近視加深 「單眼複視」為重要疾病警訊 馬惠康教授指出，早發性白內障初期通常較不明顯，易被當作只是近視加深或眼睛疲勞，常見症狀包括視力逐漸模糊、近視度數突然增加、更換眼鏡也無法改善視力、面對強光易感到刺眼不適，以及夜間視力變差，晚上開車時看向對向車燈或路燈會出現眩光、光暈等。 若有「單眼複視」的狀況更應提高警惕，也就是遮住另一隻眼睛後，仍然會看到重疊影像。馬惠康教授表示，依其個人的臨床經驗來看，若出現單眼複視，多數情況下皆與早期白內障有關。若有上述視力異常狀況，均建議盡早至眼科就醫。

白內障治療多以手術為主 人工晶體選項考慮這些 馬惠康教授說明，目前尚無藥物、眼藥水或保健食品可讓已混濁的水晶體恢復透明，手術為主要的治療方式，臨床上會利用超聲波乳化技術，將原有水晶體震碎後移除，再植入人工晶體，過程亦可評估結合飛秒激光輔助、減少超聲波能量的使用。 人工晶體方面，若同時有散光、老花等情形，有散光矯正型人工晶體、多焦點或延伸焦段人工晶體等可供評估，具體將由醫生根據患者年齡、職業、用眼需求及眼睛條件等綜合考慮。術後患者應按時滴眼藥水、不可自行停藥，短期內避免揉眼或碰撞眼睛，洗臉、洗頭時避免髒水直接進入眼睛，外出可佩戴太陽眼鏡保護眼睛，並暫時避免劇烈運動；若視力突然下降、眼睛紅腫熱痛等感染或發炎徵兆，則應立即返回診所處理。