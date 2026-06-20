聽書都會刺激大腦！專家揭示紙本書與有聲書差異 做到這一點更重要

不少研究指出，閱讀可能與降低認知功能退化風險及促進年長後的大腦健康有關。不過，隨著有聲書逐漸普及，也有人好奇，聽書和閱讀紙本或電子書對大腦的影響有何差異。專家指出，閱讀與聆聽故事都能刺激大腦，但真正影響健康的關鍵，可能不是文字從眼睛或耳朵進入，而是是否能長期且專注地接觸所選作品內容。

美國雜誌《健康》(Health)報導，美國詹姆斯麥迪遜大學(James Madison University)早期初級與讀寫教育系副教授切爾西博林格(Chelsey Bollinger)表示，閱讀與聽書都會刺激大腦，並啟動許多與理解、意義建構有關的語言處理網絡，但兩者仍有一項重要差異，在於閱讀會動用視覺處理系統，及與文字辨識和解碼有關的腦部區塊，而聽書則會跳過這個步驟，讓大腦直接聚焦在語言理解的功能。換言之，閱讀與聽書都需理解能力，但閱讀會牽涉較廣泛的大腦區塊。

然而，閱讀不一定比聽書更好，密西根州立大學神經內科與眼科臨床試驗單位(Neurology and Ophthalmology Clinical Trials Unit)主任阿米特薩奇德夫(Amit Sachdev)表示，若一個人對紙本書籍與有聲書同樣投入，閱讀對大腦健康可能略有優勢。不過博林格副教授也說，最關鍵的因素通常是個人投入多少注意力參與其中。

看書較易停下來思考 聽書可能有沉浸感

塔夫茨大學附設塔夫茨醫學中心神經心理學主任大衛卡彭博士(Davide Cappon)指出，閱讀通常是一種主動但節奏較慢的經驗，讀者可回頭重讀或暫停於某段文字，並思考自己剛才得知的內容。俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心神經內科教授道格拉斯沙爾(Douglas Scharre)表示，相較於閱讀，有聲書較容易讓人只是一路聽下去，若聽眾沒有主動投入，也可能只是聽過內容，卻未必進一步理解其中意義，或深入記住某個段落的詳細資訊。

不過，有聲書也不是沒有優勢，卡彭博士指出，有些人聆聽有聲書時可能和閱讀紙本書籍一樣投入，甚至比閱讀時更專注，尤其是本身有視力問題的族群，或當朗讀者的語氣有助於表達情緒，進而強化故事感染力時，有聲書也能提供紙本書籍難以取代的魅力。