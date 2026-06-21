減重期勁食蛋白質？醫生：可能增胰島素阻抗風險 改食植物性蛋白增1好處

減重或控制體態的期間，不少人會刻意提高蛋白質攝取量，以增加飽足感。不過，內分泌新陳代謝專科蔡明劼醫生表示，蛋白質確實與維持飽足感、延緩胃排空時間有關，但若未妥善控制攝取量，反而可能提高胰島素阻抗風險。吃下太多肉類也可能同時攝取過多脂肪和熱量，建議可把部分動物性蛋白選項改為植物性蛋白，以減輕代謝負擔。

蛋白質可增加飽足感 但當心吃錯適得其反 蔡明劼醫生說明，從科學角度來看，蛋白質可刺激與飽足感有關的腸道荷爾蒙，如腸泌素(GLP-1)、膽囊收縮素(CCK)與胜肽YY(PYY)等的分泌，同時抑制與飢餓感有關的飢餓素。其中苯丙胺酸與色胺酸等特定成分還可延緩胃排空，使飽足感持續維持。另有亮胺酸可作用於下視丘，促使大腦向中樞傳遞飽足訊號，進而降低進食慾望。 不過，蔡明劼醫生指出，最新的營養學研究顯示，飲食中的蛋白質、胺基酸，與糖尿病、胰島素阻抗其實存在複雜的關係，吃錯有可能會適得其反。他也提醒，想要遠離胰島素阻抗或糖尿病，應注意以下3個基本觀念。

1. 蛋白質非愈多愈好 過量恐影響胰島素訊號 蔡明劼醫生指出，在未控制總熱量、隨意大吃大喝的情況下，若總蛋白質攝取量過高，尤其吃下過多動物性蛋白，可能與第二型糖尿病風險升高有關。他說明，這是因為營養過剩的同時又缺乏運動，可能使血液中支鏈胺基酸(BCAA)長期偏高，體內的mTOR營養感應機制過度活化，胰島素訊號因而受干擾、產生胰島素阻抗。 研究顯示，若未限制總熱量，單純提高蛋白質攝取難以預防糖尿病。反之，減重期間搭配總熱量控制，這時多吃蛋白質有助於留住肌肉、維持飽足感和增進代謝健康，蛋白質每日攝取量約為每公斤體重1.2克。