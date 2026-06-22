50歲身體檢查｜中年身體轉差 患病風險大增 應定期check心臟做癌症篩查

踏入50歲，即代表開始人生的下半場，身體機能會顯著下降，出現三高、心血管疾病及癌症的風險也會逐步上升，因此50歲或以上人士除了要盡量維持健康生活及飲食方式外，也應定期接受身體檢查。

50 歲身體檢查｜心血管檢查 心血管疾病的風險會隨年紀上升，尤其女性在更年期後患病的風險明顯上升，建議不論男女，每一至兩年做一次基本的心臟檢查，如屬高風險包括有家族病史、三高及有吸煙習慣等，就建議每3到5年做一次進階心臟檢查。 基本心臟檢查：靜態心電圖、驗血及血壓檢測及胸部X光 進階心臟檢查：運動心電圖、心臟超聲波、24小時心電圖

50 歲身體檢查｜癌症篩查 大腸癌篩查 ( 如沒有遺傳性腸病 ) 大便隱血測試：每一至兩年一次 乙狀結腸鏡檢查：每5年一次 大腸鏡檢查：每10年一次 乳癌篩查 乳房X光造影：每年一次 子宮頸篩查(曾有性經驗的婦女) 人類乳頭瘤病毒(HPV)檢測：每5年一次 HPV檢測與子宮頸細胞檢驗的合併檢測：每5年一次 前列腺癌篩查 肛門指檢及前列腺特異抗原血檢驗：每4至5年一次 *有家族史或PSA數值異常者則每兩年一次 肺癌篩查(針對 50 歲以上、吸煙者、經常接觸二手煙或有肺癌家族病史的高危人群)