卵巢癌｜女主持不敵癌魔病逝 八成患者發現已晚期 醫生揭小心8大症狀 褲頭緊是警號！

卵巢癌｜女主持不敵癌魔病逝 8成患者發現已晚期 醫生揭小心8大症狀 褲頭緊是警號！

女主持施可瑩Lillian早前在社交媒體上透露自己不幸患上卵巢癌，且癌細胞更擴散至身體其他部位，並因身體虛弱已停止化療，惜最終亦不敵癌魔病逝，親友於昨日(21日)透過其IG公布Lillian死訊。有醫生指出，卵巢癌症狀出現時常常會被誤以為生活疲勞所致，有七至八成患者發現時已屆晚期。醫生指出，有8大症狀最容易被忽略。

卵巢癌｜褲頭緊是卵巢癌症狀之一？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，卵巢癌不易被察覺，當女性出現容易脹氣情況可能會誤以為與消化不良、壓力大，或是更年期將至，但其實可能與卵巢癌有關。他分享一宗案例指，一名50多歲女子工作繁忙，求醫時表示自己近日常常出現脹氣問題，曾到腸胃科求診，已服用過胃藥及刻意減少澱粉攝取，惟肚子沒有因此平坦，反而一天比一天鼓脹，她一直以為自己只是肥胖。經超聲波檢查後發現她腹腔裡充滿腹水，骨盆深處藏著一顆不規則腫瘤。

卵巢癌｜為甚麼早期較難發現？ 黃醫生指，卵巢癌不同於子宮頸癌，甚少在早期就在身體裡高調現身，亦不像乳房腫塊能被觸摸察覺，更不像子宮頸癌能透過定期抹片提早攔截。卵巢深藏在骨盆腔深處，體積小、位置隱蔽，即使長出腫瘤，初期也幾乎沒有明顯症狀。等到腫瘤大到開始壓迫腸胃、刺激腹膜、產生腹水時，往往已經不是早期。因此，臨床上大部分卵巢癌患者，第一次確診時就已進入晚期，癌細胞擴散至腹膜、腸道，甚至肝臟周圍。 卵巢癌｜醫生揭小心8大症狀

卵巢癌的發生率雖不如乳癌高，但死亡率卻居高不下。原因很直接：約七到八成的患者確診時已是晚期。它真正可怕的地方，不是長得快，而是太安靜。許多女性忽略的卵巢癌症狀，其實都很「日常」： 吃一點就飽 長期腹脹 頻尿 下腹悶痛 腰痠 月經異常 體重突然增加或下降 容易疲累

卵巢癌｜6類人極高危要長期追蹤 黃醫生強調，而這些表現，往往會被誤以為是日常疲憊所引致。所以很多人拖了半年、一年，甚至等到呼吸喘、肚子明顯隆起，才真正求醫檢查。目前醫學界仍缺乏像子宮頸抹片那樣，能大規模有效早期篩檢卵巢癌的方法。因此，醫生最在意的反而是「高風險族群」的長期追蹤。卵巢癌高風險族群包括： 家族有乳癌或卵巢癌病史

帶有 BRCA1／BRCA2 基因突變

從未生育

停經較晚

有子宮內膜異位症病史

高齡女性(50歲以上風險顯著增加)

所以，簡單記住： 50歲後 → 風險增加

停經後 → 要提高警覺

有家族史 → 年輕也不能輕忽 卵巢癌｜卵巢癌可以預防嗎？ 黃醫生表示，沒有誰能百分之百避開癌症。但臨床上確實看到，願意長期追蹤、注意身體細節的人，比較有機會在還能處理的階段被發現。所以，真正危險的，往往不是癌症本身，而是我們太習慣把身體的不適合理化成「只是累」、「只是老了」、「只是最近比較忙」。直到檢查報告把那些「只是」全部推翻。 他提醒，女性的腹脹，不一定只是腸胃問題。尤其當症狀：